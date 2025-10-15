Kubatov Gábor is reagált a molinó-botrányra. Mint ismert, a rangadón az FTC szimpatizánsai az alábbi kiírást feszítették ki – részletesen itt olvashatnak a botrányról – a lelátón: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint nem rasszisták a Fradi szurkolói

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kiderült Kubatov Gábor véleménye a Fradi-szurkolók molinójáról

A Győr a Facebook-oldalán hétfőn reagált az esetre, mint mondták, nem mehetnek el szó nélkül a történtek mellett, illetve a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) is fegyelmi eljárást indított a rangadón történtek miatt.

Most pedig a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szólalt meg az ügyben a közösségi oldalán. A videóból többek között kiderült, hogy a Fradi is megtette a bejelentést a győri szurkolók obszcén rigmusa miatt.

„A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, hogy mit gondolok az ETO-Fradi női kézilabda-meccsen szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom.

Ha előre tudok róla, biztosan megpróbálom lebeszélni őket erről. De nem azért, mert rasszista lenne, nem azért, mert kirekesztő lenne, hanem mert ez egyszerűen sportszerűtlenség. Szóval szögezzük le: a szurkolóink molinója sportszerűtlenség volt, de semmiféle rasszizmust nem tartalmazott.

De ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is.

Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról. (A felvételen az hallható, amint a győri szurkolók obszcén módon gyalázzák az FTC-t, - a szerk.). Azt gondolom, hogy ez sem olyan túlzottan sportszerű. Különös tekintettel arra, hogy női csapatok versengéséről volt szó. A bejelentést a Magyar Kézilabda-szövetségnél mi is megtettük.

Szomorú, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. További sportsikereket kívánok mindenkinek!"