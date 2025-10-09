A Honvéd honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a 24 éves játékos Pakson, Debrecenben és Sopronban is kosarazott, majd a Boston Celtics színeiben szerepelt az észak-amerikai profiliga (NBA) 2023-as nyári ligájában. Ezt követően a Los Angeles Lakersnél kapott szerződést, ahonnan a G-ligában szereplő South Bay Lakershez került, majd a Portland Trail Blazers fiókcsapata, a G-ligás Rip City Remix játékosa volt. Az előző szezont az olasz élvonalbeli Pistoiánál fejezte be, idén nyáron pedig a spanyol élvonalbeli Valenciával készült.

Valerio-Bodon Vincent az egyetlen magyar kosaras, aki elmondhatja, hogy viselte a Lakers mezét

Fotó: Getty Images/Candice Ward

Lakers és európai élcsapatok után tért haza

A több poszton is bevethető Valerio-Bodon augusztusban mind a négy világbajnoki előselejtezőn pályára lépett a magyar válogatottban.

„Két hosszú, Amerikában töltött év áll mögöttem, és úgy érzem, szükségem van a lelki feltöltődésre, amihez jobb opciót, mint a nevelőegyesületem és az otthonom, nem tudnék választani” – idézi a játékost az MTI.



