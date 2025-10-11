A Diósgyőr és a magyar női válogatott meghatározó játékosa, Lelik Réka a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjújában elárulta, hogyan dolgozta fel a nehézségeket, miért látja problémásnak a hazai játékosok hozzáállását, és mi adja számára az erőt, hogy minden szezonban újra bizonyítson.

A fehér mezes Lelik Réka megjárta Belgiumot, most épp a Diósgyőr kosarasa.

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

– Egyetért azzal a felvetéssel, hogy a magyar sportolók kissé elkényelmesedtek? Hogy jobb nekik itthon, ahol sok pénzt lehet keresni, mint külföldön, ahol rengeteg a bizonytalanság?

– A magyarok amúgy is hajlamosak arra, hogy elkényelmesedjenek, s igen, mi, sportolók sem vagyunk más anyagból gyúrva. Amit feszeget, létező probléma. Igen, elkényelmesedtünk, s ez válogatott teljesítményén is meglátszott. Viszont abban sem vagyok biztos, hogy az azonnali külföldre áramlás lenne a megoldás. Egy ilyen döntés óriási kockázattal jár. Tudom, hogy miről beszélek, egy évet játszottam Belgiumban. Nem biztos, hogy mindenkire jó hatással lenne, ha most nekiindulna a nagyvilágnak.

Visszatérve az elpunnyadásra: ez valahol rendszerhiba, de mi, játékosok ennek élvezői vagyunk.

Olykor én is azt érzem, hogy nem vagyunk rákényszerítve bizonyos dolgokra. Viszont ha ezt valaki felismeri, onnantól a saját döntése, mit tesz ez ellen vagy tényleg belepunnyad.

Lelik Réka az olimpiai selejtező drámájáról

– A női kosárlabda magyarországi helyzete elég speciális. 2023-ban a válogatott a negyedik helyen végzett az Európa-bajnokságon. Hirtelen nagyon sok ember jött rá, hogy jé, van itt egy csapat. Ezt követte a máig felfoghatatlan módon elveszett olimpiai selejtező Sopronban, amely után olyan emberek törölték bele a lábukat a csapatba, akik addig azt sem tudták, hogy önök léteznek. Mennyire nehéz mindezt feldolgozni?

– A 2023-as Eb-sikerig, a negyedik helyig nem éreztem azt, hogy sokan követnének bennünket. A negyedik helyezés után sokan látták, hogy valami megcsillant. Csakhogy Magyarország olyan hely, ahol ha valamit elér az ember, azonnal jönnek az elvárások. Hiszen ha egyszer sikerült, onnantól az az alap. Ezt mentálisan elviselni nagyon nehéz dolog. Ha pedig jön az első kudarc, ömleni kezdenek a kritikák. Mondhatjuk mi egymásnak az öltözőben, hogy ne figyeljünk erre oda, né nézegessük a kommenteket, de ezt nem lehet teljesen kizárni az ember életéből, mert akarva-akaratlanul kerülhet a szemed elé egy-egy becsmérlő kritika. Van, aki legyint erre egyet, de van, aki nem. Mindez kihatással van a csapat játékára. Nem gondoltam, hogy az olimpiai selejtező utolsó meccse, a spanyolok ellen egy ponttal elvesztett sorsdöntő ütközet és az olimpiai repülőjegy elbukása ekkora drámát okoz majd. Nyilván nekünk is dráma volt ez, hiszen húsz ponttal vezettünk, minden a kezünkben volt.

Ugyanakkor ha kicsit mélyebben megnézzük a dolgokat, ha láttuk a párizsi olimpia női kosárlabdatornájának meccseit, akkor nem feltétlenül volt annak realitása, hogy Magyarország női kosárlabda-válogatottja ott legyen az olimpián.

Szakmailag mondom ezt. A brutális fájdalmat az okozta, hogy tényleg másodpercek választottak el bennünket attól, hogy mégis ott legyünk. S nem tudjuk, mikor lesz erre legközelebb lehetőség. Ezt a lehetőséget kellett volna nyakon ragadni, és elmenni Párizsba. Mert a lehetőséget mégiscsak mi harcoltuk ki, nem ajándékba adták.