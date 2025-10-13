Live
Rendkívüli

"Ez rosszul fog végződni" – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Szörnyű tragédia rázta meg a sportvilágot. A walesi női rögbiválogatott egykori szövetségi kapitánya, Warren Abrahams 43 éves korában meghalt. A dél-afrikai születésű edző tragikusan körülmények között hunyt el Kenyában, miközben a belga női hetesrögbi-válogatottal vett részt a Safari 7 elnevezésű tornán.

Meghalt a híres rögbiedző, Warren Abrahams
Fotó: X

Meghalt Warren Abrahams

Abrahams 2020-ban vette át a walesi női válogatott irányítását, kilenc hónapig töltötte be a kapitányi posztot. Később a belga női nemzeti női csapatánál vállalt munkát, és a hetes válogatottal 

utazott Kenyába, amikor a tragédia bekövetkezett.  

A belga szövetség hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, kiemelve, hogy 

Warren sokkal több volt, mint egy edző – mentor, vezető és mindenekelőtt egy kedves, nagylelkű ember.

Hozzátették, mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje örökre megmarad azok emlékezetében, akikkel együtt dolgozott. A belga csapat azonnal visszalépett a tornától, és hazatérve a játékosok segítséget kapnak, hogy feldolgozzák a veszteséget.  

Abrahams hosszú edzői pályafutása során 2011 és 2019 között nyolc éven át dolgozott a Harlequins akadémiáján. Korábban az angol férfi hetesrögbi-válogatott és az amerikai női hetescsapat szakmai stábjában is töltött be különböző szerepeket.

@rugby.creative @le0pugh1 fun drills #rugbycreative #rugbyskills #skills #drills #fyp ♬ original sound - RugbyCreative
