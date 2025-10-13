Hirtelen, 43 éves korában meghalt a híres rögbisztár, Warren Abrahams.
Meghalt Warren Abrahams
Abrahams 2020-ban vette át a walesi női válogatott irányítását, kilenc hónapig töltötte be a kapitányi posztot. Később a belga női nemzeti női csapatánál vállalt munkát, és a hetes válogatottal
utazott Kenyába, amikor a tragédia bekövetkezett.
A belga szövetség hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, kiemelve, hogy
Warren sokkal több volt, mint egy edző – mentor, vezető és mindenekelőtt egy kedves, nagylelkű ember.
Hozzátették, mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje örökre megmarad azok emlékezetében, akikkel együtt dolgozott. A belga csapat azonnal visszalépett a tornától, és hazatérve a játékosok segítséget kapnak, hogy feldolgozzák a veszteséget.
Abrahams hosszú edzői pályafutása során 2011 és 2019 között nyolc éven át dolgozott a Harlequins akadémiáján. Korábban az angol férfi hetesrögbi-válogatott és az amerikai női hetescsapat szakmai stábjában is töltött be különböző szerepeket.