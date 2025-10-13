Hirtelen, 43 éves korában meghalt a híres rögbisztár, Warren Abrahams.

Fotó: X

Abrahams 2020-ban vette át a walesi női válogatott irányítását, kilenc hónapig töltötte be a kapitányi posztot. Később a belga női nemzeti női csapatánál vállalt munkát, és a hetes válogatottal

utazott Kenyába, amikor a tragédia bekövetkezett.

A belga szövetség hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, kiemelve, hogy

Warren sokkal több volt, mint egy edző – mentor, vezető és mindenekelőtt egy kedves, nagylelkű ember.

Hozzátették, mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje örökre megmarad azok emlékezetében, akikkel együtt dolgozott. A belga csapat azonnal visszalépett a tornától, és hazatérve a játékosok segítséget kapnak, hogy feldolgozzák a veszteséget.

⚫ Our sincerest condolences go to the family & friends of Warren Abrahams from everyone in Welsh rugby.



The former Wales Women’s head coach has died at the age of 43.



Pob cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau. 🙏 pic.twitter.com/7dOL2Vh399 — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) October 12, 2025

Abrahams hosszú edzői pályafutása során 2011 és 2019 között nyolc éven át dolgozott a Harlequins akadémiáján. Korábban az angol férfi hetesrögbi-válogatott és az amerikai női hetescsapat szakmai stábjában is töltött be különböző szerepeket.