Egy Moskovval történt - a sérült játékos elmondása szerint vétlen - "találkozás" után súlyosan megsérült, úgy tűnt, hogy lebénult, a vízből is ki kellett emelni.

Súlyosan megsérült Irmes Márton, kórházba kellett szállítani

Fotó: KSI/Facebook

Mentő vitte kórházba, ahol alaposan kivizsgálták.

Végül hazaengedték, ami azt jelzi, hogy az állapota javult. A szövetség a KSI vezetőedzőjétől úgy értesült, hogy a játékosnak komoly fájdalmai vannak.

A KSI annyit írt az esetről, hogy a Honvéd elleni vereség talán most másodlagos, hiszen Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, majd ezután a mentő szállította kórházba.