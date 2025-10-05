Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Tömegbaleset miatt teljes lezárás az M0-son, a mentőket is riasztották

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő pillanatok a medencében. Súlyosan megsérült a KSI-Honvéd bajnoki meccsen Irmes Márton, a KSI játékosa – számolt be a szövetség az esetről a közösségi oldalán.

Egy Moskovval történt - a sérült játékos elmondása szerint vétlen - "találkozás" után súlyosan megsérült, úgy tűnt, hogy lebénult, a vízből is ki kellett emelni.

Súlyosan megsérült Irmes Márton, kórházba kellett szállítani
Súlyosan megsérült Irmes Márton, kórházba kellett szállítani
Fotó: KSI/Facebook

Súlyosan megsérült Irmes Márton

Mentő vitte kórházba, ahol alaposan kivizsgálták. 

Végül hazaengedték, ami azt jelzi, hogy az állapota javult. A szövetség a KSI vezetőedzőjétől úgy értesült, hogy a játékosnak komoly fájdalmai vannak.

A KSI annyit írt az esetről, hogy a Honvéd elleni vereség talán most másodlagos, hiszen Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, majd ezután a mentő szállította kórházba.

„Édesanyám a nyolc általánossal…” – megdöbbentő vallomás a magyar olimpiai bajnoktól
A Fradi sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Magyar Kupát
Benedek Tibor ha láthatná, emiatt most biztosan büszke lenne a fiára

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!