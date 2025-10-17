A magyar női kézilabda-válogatott gólzáporos meccsen győzte le a törököket, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány pedig a harminc bekapott gól miatt sem esett pánikba, hiszen erre 43-mal válaszoltak a magyar lányok Nagykanizsán. Volt azonban a meccsen egy jelenet, ami elborzaszthatta a jelenlévőket: a török Edanur Cetin súlyos sérülése.

Márton Gréta akcióját nézi Edanur Cetin (61), a török játékos, akit ölben kellett levinni a pályáról a magyar női kézilabda-válogatott ellen Nagykanizsán. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott 4-2-re húzott el még a mérkőzés elején, amikor a törökök balátlövője, Edanur Cetin váratlanul összeesett a fájdalomtól egy rossz lépés után. A Magyar Nemzet azt írja, hogy ölben kellett levinni a pályáról, a mentősök vették kezelésbe, és vitték el a csarnokból.

Kicsoda a török szépség, akiért aggódhattunk a magyar női kézilabda-válogatott ellen?

Edanur Cetin 25 éves, 172 centi magas, klasszikus török szépség az arcvonásai alapján. Jelenleg Törökországban a Bursa játékosa – ez a város nekünk onnan lehet ismerős, hogy Dzsudzsák Balázs a helyi focicsapat, a Bursaspor tagja volt tíz éve, azaz a 2015–2016-os idényben.

A török sajtó nem foglalkozik részletesen Cetin sérülésével. Íme néhány fotó a török szépségről: