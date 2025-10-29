A döntés hátterében a pedofil erőszaktevő sportoló súlyos bűncselekménye áll: 2016-ban háromrendbeli nemi erőszak miatt ítélték el az Egyesült Királyságban, miután beismerte, hogy 2014-ben, 21 évesen megerőszakolt egy 12 éves brit lányt.
Lemarad a vb-ről a pedofil erőszaktevő játékos
A bűncselekmény előtt Van de Velde közösségi médián keresztül ismerkedett meg áldozatával, majd Hollandiából Angliába utazott, hogy találkozzon vele.
Négy év börtönbüntetést kapott, amelyből egy évet töltött le.
Kyam Maher, Dél-Ausztrália főügyésze már korábban nyílt levélben kérte a szövetségi kormányt, hogy
tagadják meg a vízumkérelmet, mivel „a bűncselekmények teljesen elfogadhatatlanok”, és „a külföldi gyermekbántalmazóknak nincs helye Ausztráliában”. Tony Burke belügyminiszter később megerősítette, hogy a döntés során a közbiztonság megóvása volt a legfontosabb szempont.
Van de Velde a börtön letöltése után 2018-ban tért vissza a nemzetközi sportéletbe, és ismét a holland válogatott tagja lett.
Tavaly a párizsi olimpián is részt vett, ahol szereplése heves tiltakozást váltott ki – az esemény alatt többen kifütyülték, és egy online petíció is indult annak érdekében, hogy kizárják az olimpiáról,
amelyhez több mint 90 ezer ember csatlakozott.
A világbajnokság szervezői és a Holland Röplabda Szövetség egyelőre nem kommentálták az ügyet.