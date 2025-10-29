A döntés hátterében a pedofil erőszaktevő sportoló súlyos bűncselekménye áll: 2016-ban háromrendbeli nemi erőszak miatt ítélték el az Egyesült Királyságban, miután beismerte, hogy 2014-ben, 21 évesen megerőszakolt egy 12 éves brit lányt.

Nem lesz ott a vb-n a pedofil erőszaktevő, Steven van de Velde

Fotó: IRIS VAN DEN BROEK / ANP

Lemarad a vb-ről a pedofil erőszaktevő játékos

A bűncselekmény előtt Van de Velde közösségi médián keresztül ismerkedett meg áldozatával, majd Hollandiából Angliába utazott, hogy találkozzon vele.

Négy év börtönbüntetést kapott, amelyből egy évet töltött le.

Kyam Maher, Dél-Ausztrália főügyésze már korábban nyílt levélben kérte a szövetségi kormányt, hogy

tagadják meg a vízumkérelmet, mivel „a bűncselekmények teljesen elfogadhatatlanok”, és „a külföldi gyermekbántalmazóknak nincs helye Ausztráliában”. Tony Burke belügyminiszter később megerősítette, hogy a döntés során a közbiztonság megóvása volt a legfontosabb szempont.

Van de Velde a börtön letöltése után 2018-ban tért vissza a nemzetközi sportéletbe, és ismét a holland válogatott tagja lett.

Convicted child rapist and Olympic beach volleyballer Steven Van de Velde has been denied a visa to Australia on character grounds and won’t be able to compete at the world championships in Adelaide next month. Read the full story: https://t.co/6GhfS7vAje pic.twitter.com/IYQhncQR98 — The Australian (@australian) October 28, 2025

Tavaly a párizsi olimpián is részt vett, ahol szereplése heves tiltakozást váltott ki – az esemény alatt többen kifütyülték, és egy online petíció is indult annak érdekében, hogy kizárják az olimpiáról,

amelyhez több mint 90 ezer ember csatlakozott.

A világbajnokság szervezői és a Holland Röplabda Szövetség egyelőre nem kommentálták az ügyet.