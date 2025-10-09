Live
Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Az OTP Bank-Pick Szeged óriásit harcolt a friss klubvilágbajnok ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az FC Barcelona ezúttal azonban túl nagy falatnak bizonyult, a Szeged azonban a hiányzók ellenére is végig szorossá tudta tenni a találkozót.

A katalánok a legerősebb keretükkel álltak fel, a vendég szegediektől viszont Magnus Röd, valamint Lazar Kukic és Janus Dadi Smárason is hiányzott. Jim Gottfridsson egyedül maradt az irányítóposzton, mivel a szerdán igazolt Fazekas Máté még nem utazhatott el a csapattal. A Szeged a legutóbbi két bajnoki meccsén csupán egy pontot szerzett, hiszen kikapott Tatabányán és döntetlent játszott Csurgón.

Egyelőre képlékeny, mennyi időt kell kihagynia a Szeged játékosának, Janus Dadi Smarasonnak
Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Sikeresen lassították a játékot a találkozó elején a csongrádiak, és Mario Sostaric góljaival remekül tartották magukat (8-8). Amikor nem volt tökéletes és villámgyors a visszarendeződésük, a Barcelona gyors ellentámadást vezetett, szinte mindig gólt lőtt. Tíz másodperccel az első félidő vége előtt a hazaiak támadhattak a háromgólos vezetésért, de egy technikai hibájuk miatt a Szeged megkapta a labdát, és Sebastian Frimmel szerencsés góljával 14-13-ra alakult az állás a szünet előtt.

Csak kergette a Szeged a Barcát

Még csak négy és fél perc telt el a második félidőből, Michael Apelgren vezetőedző máris időt kért, mert nagyot változott a játék képe és a Barcelona egy 4-1-es sorozattal 19-15-re elhúzott. Az első harminc percet követően mindkét edző kapust cserélt, és Emil Nielsen, illetve Mikler Roland is jó teljesítménnyel szállt be.

A találkozó háromnegyedénél már öttel vezettek a katalánok, majd Gottfridsson irányításával egy 6-2-es sorozattal közelített a Szeged, amely a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott. Bánhidi Bence egymást követő három gólja után az 58. percben dőlt el a mérkőzés, amikor Borut Mackovsek elrontott egy lövést.

Mario Sostaric nyolc, Bánhidi hat góllal, Mikler Roland hat, Tobias Thulin három védéssel zárt. A túloldalon Ludovic Fabregas és Ian Barrufet hat-hat, Daniel Fernández öt találattal, Emil Nielsen hét, Viktor Hallgrímsson három védéssel vette ki részét a sikerből.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, B csoport:
Barcelona (spanyol) - OTP Bank-Pick Szeged 31-28 (14-13)
lövések/gólok: 47/31, illetve 43/28
gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3
kiállítások: 2, illetve 4 perc

A két együttes 27. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, egy döntetlen és hat Szeged-siker mellett immár húsz Barcelona-győzelmet számlál a párharc.

A két győzelemmel és két vereséggel álló csongrádiak jövő szerdán a BL-címvédő német SC Magdeburgot fogadják, a három sikerrel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig egy hét múlva a portugál Sporting CP vendége lesz a BL csoportkörében.

Rosta Miklós remekelt Berlinben

Rosta Miklós öt gólt lőtt a Dinamo Bucuresti-ben, amely 32-31-re kikapott a Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön.

Az európai szövetség honlapja szerint a válogatott beálló minden lövését gólra váltotta. A román bajnoki címvédő négy vereséggel csoportja utolsó helyén áll.
 

 

