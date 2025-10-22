A Barcelona és a Magdeburg elleni vereségek után az OTP Bank-Pick Szeged a B csoport utolsó helyén pont nélkül szerénykedő horvát PPD Zagreb csapatához látogatott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A Szeged sem lehetett büszke a 2-3-as győzelem-vereség mérlegére, így létfontosságú volt a horvátok elleni győzelem.

A Szegedre újabb kemény ellenfél várt a BL-ben

Fotó: Sólya Eliza / OTP Bank-Pick Szeged

A nehezen indult a meccs, az első nyolc percben egyedül Bánhidi Bence tudott egyetlen gólt szerezni, de szerencsére a horvátok sem brillíroztak támadásban. Aztán Sostarics és Frimmel révén három perc alatt produkált egy 3-0-s szériát a Szeged, de 4-3-as magyar vezetés után a horvátok is ugyanezt tették.

Saját dolgát nehezített meg a Szeged

A 15. percben ráadásul legfontosabb játékosát is elveszítette a Szeged: Bánhidi Bence egy visszafutás során teljesen fölöslegesen letarolta Filip Glavast, a videózás után egyértelmű volt, hogy jogos a piros lap. A sztárbeállója nélkül maradó Szeged helyzetét tovább nehezítette, hogy Jeremy Toto korábban akkorát kapott borda tájékra, hogy szinte sírt a kispadon.

Egy újabb 3-0-s etappal a Szeged visszavette a vezetést, így a 24. percben 8-7-re vezetett a magyar ezüstérmes. Bodónak egyetlen lövése sem jutott túl a remekül védő Suljevicen, sőt még Sostaricsot is meg tudta babonázni a horvát kapus, aki megfogta a szerb szélső időn túli hetesét, így döntetlennel (10-10) mehettek szünetre a csapatok.

Fordulás után 14-13-as szegedi vezetésig fej-fej mellett haladtak a csapatok, akkor azonban Tisza-partiak négy góllal, 17-13-ra elléptek. A horvátok kezdetben még többször visszakapaszkodtak két gólra, de aztán az alaposan feljavuló Szeged játékára nem volt ellenszerük:

az Európa-bajnok irányító, Jim Gottfridsson vezérletével a hajrában már 7 gól is volt a vendégek előnye, amiből a lefújásra is megmaradt öt.

A Szeged tehát javítani tudott, így hat forduló után 3-3 győzelemmel és vereséggel a 4. helyen áll a csoportban. A folytatásban november 12-én egy hasonló stílusú meccs vár Miklerékre az észak-macedón Eurofarm Peliszter otthonában.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló:

PPD Zagreb–OTP Bank Pick Szeged 23-28 (10-10)

Zágráb, v.: Alvarez Mata, Bustamente López (spanyolok)

a Szeged gólszerzői: Jelinic 5, Garciandía 5, Gottfridsson 4, Kukic 4, Sostarics 4, Frimmel 2, Szilágyi B. 2, Toto 1, Bánhidi 1,