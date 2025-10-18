Az október 15-i OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg Bajnokok Ligája-találkozó előtt egy fogadásra hívták meg a mérkőzésre érkező újságírókat. A Pick Aréna VIP-termében köszöntötte Szűcs Ernő Péter klubelnök az 50 éve, 1975-ben az NB I-be jutó csapat játékosait. 1975. október 18-án ugyanis a Szegedi Volán egy Komló elleni 16-16-os döntetlennel feljutott az élvonalba, ahonnan azóta sem esett ki, az egyetlen olyan csapat, amely 50 éve folyamatosan a legjobbak között szerepel.

Szabad téren, bitumenes pályán harcolta ki a Szegedi Volán kézilabdacsapata az NB I-be kerülést

Fotó: OTP Bank-Pick Szeged

Hőseit ünnepelte a Pick Szeged

Az ünnepélyes fogadáson jelen voltak az egykori játékosok (Baráth János, Dobó Károly, Farkas József, Lesti István, Oláh Béla, Kiss Sándor, Skaliczki László, Tamás Sándor és Várkonyi Béla), a már elhunyt játékosok hozzátartozói, valamint a sikeredző, Kővári Árpád is. A találkozót megelőzően a klub hőseinek tiszteletére emléktáblát avattak annál a szektornál, amelynek névadója lett az 1975-ös aranycsapat. Közvetlenül a kezdés előtt már a pályán köszöntötték az egykori hősöket.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, volt szegedi játékos elmondta, a Volán, majd később a Pick Szeged megannyi határon túli fiatalt is a kézilabda felé terelt.

Skaliczki Lászlónak mérhetetlenül sokat adott az 1975-ös csapat

Skaliczki László, az 1975-ös csapat játékosa, majd az első bajnokcsapat edzője az Origónak elmondta, húszéves főiskolásként számára a Volán volt a kézilabdázás netovábbja, ahol válogatott játékosoktól tanulhatta el a fogásokat, és egy fantasztikus közösség részese lehetett. Kézilabdás hitvallásának kialakulásában pedig óriási szerepet játszott Kővári Árpád edző felfogása és karaktere.

„Nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy 11 hónap sorkatonaság után, első éves matematika-fizika szakos főiskolásként integrálódhattam be egy olyan csapatba, ahol olyan válogatott játékosok, mint Oláh Zoltán, Dobó Károly, és olyan egyéniségek, mint a csapatkapitány, Giricz Sándor vagy Baráth János voltak a hangadók. De említhetem a velem egyidős Oláh Bélát, akinek a sikere, hogy be tudott épülni a csapatba, hatalmas inspirációt jelentett nekünk fiataloknak. Ők mind-mind nagyon sokat segítettek, nem is beszélve Kővári Árpádról, aki erős kézzel egyben tartotta a közösséget” – mondta újságírók előtt a későbbi szövetségi kapitány.