Az október 15-i OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg Bajnokok Ligája-találkozó előtt egy fogadásra hívták meg a mérkőzésre érkező újságírókat. A Pick Aréna VIP-termében köszöntötte Szűcs Ernő Péter klubelnök az 50 éve, 1975-ben az NB I-be jutó csapat játékosait. 1975. október 18-án ugyanis a Szegedi Volán egy Komló elleni 16-16-os döntetlennel feljutott az élvonalba, ahonnan azóta sem esett ki, az egyetlen olyan csapat, amely 50 éve folyamatosan a legjobbak között szerepel.
Hőseit ünnepelte a Pick Szeged
Az ünnepélyes fogadáson jelen voltak az egykori játékosok (Baráth János, Dobó Károly, Farkas József, Lesti István, Oláh Béla, Kiss Sándor, Skaliczki László, Tamás Sándor és Várkonyi Béla), a már elhunyt játékosok hozzátartozói, valamint a sikeredző, Kővári Árpád is. A találkozót megelőzően a klub hőseinek tiszteletére emléktáblát avattak annál a szektornál, amelynek névadója lett az 1975-ös aranycsapat. Közvetlenül a kezdés előtt már a pályán köszöntötték az egykori hősöket.
Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, volt szegedi játékos elmondta, a Volán, majd később a Pick Szeged megannyi határon túli fiatalt is a kézilabda felé terelt.
Skaliczki Lászlónak mérhetetlenül sokat adott az 1975-ös csapat
Skaliczki László, az 1975-ös csapat játékosa, majd az első bajnokcsapat edzője az Origónak elmondta, húszéves főiskolásként számára a Volán volt a kézilabdázás netovábbja, ahol válogatott játékosoktól tanulhatta el a fogásokat, és egy fantasztikus közösség részese lehetett. Kézilabdás hitvallásának kialakulásában pedig óriási szerepet játszott Kővári Árpád edző felfogása és karaktere.
„Nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy 11 hónap sorkatonaság után, első éves matematika-fizika szakos főiskolásként integrálódhattam be egy olyan csapatba, ahol olyan válogatott játékosok, mint Oláh Zoltán, Dobó Károly, és olyan egyéniségek, mint a csapatkapitány, Giricz Sándor vagy Baráth János voltak a hangadók. De említhetem a velem egyidős Oláh Bélát, akinek a sikere, hogy be tudott épülni a csapatba, hatalmas inspirációt jelentett nekünk fiataloknak. Ők mind-mind nagyon sokat segítettek, nem is beszélve Kővári Árpádról, aki erős kézzel egyben tartotta a közösséget” – mondta újságírók előtt a későbbi szövetségi kapitány.
Skaliczki László visszaemlékezése szerint már a bajnokság elején látszott, hogy az 1975-ös év – ekkor még tavaszi-őszi rendszerű volt a pontvadászat – lehet az, amikor a Volán ki tudja harcolni a feljutást az NB I-be. Ezt a szurkolók is megérezték, a városban valóságos kézilabdaláz tört ki, fordulóról fordulóra egyre többen lettek a Kisstadionban rendezett hazai meccseken.
„A Volán nekem szocializációban és szakmailag is nagyon sokat adott.
Itt fertőződtem meg örökre a kézilabdával.
Előbb játékosként, majd Újkígyóson edzőként, tanárként, ahol úttörőolimpiát nyertünk és egészen az NB I-ig jutottunk. A kör pedig 1995-ben, húsz évvel a nagy siker után zárult be, amikor Kővári Árpádtól átvehettem a csapat irányítását, és megszereztük a klub történetének első bajnoki címét” – elevenítette fel a legszebb emlékeket.
Kis klubból világhírű brand lett a Pick Szeged
„A kézilabdáról alkotott hitvallásom is innen ered. Nagyon sokat tanultam itt, nagyon előremutató volt az, ahogy készültünk edzőtáborokkal, autogéntréningekkel és még sok minden mással. Nagyon sokat merítettem ebből, ez volt az alap, amit aztán folyamatosan tovább fejlesztettem.
Megtanultam, hogy higgyek abban a munkában, amit elvégeztünk, valamint azt is, hogy a munkát igenis el kell végezni.
Mert, ahogy a nagymamám mondta egykor: jobb egy hála Istennek, mint ezer Uram Jézus, segíts. Nem szabad az emlékekben élni, de, ha valami olyat ért el az ember, amivel másokban nyomot hagy, arra igenis emlékezni kell.”
A Volán játékosai 1975-ben megérezték, hogy hatalmas esélyt kaptak a sorstól, és meg is tudták azt ragadni, ami csak emeli a siker értékét. Skaliczki László kiemelte a Volán szerepét is, amelyik támogatásával megteremtette a mai sikercsapat alapjait.
Ebből mára egy világszinten is ismert és elismert branddé vált a szegedi kézilabda. Bárhova nézünk ebben a gyönyörű sportcsarnokban, csak ámulunk és bámulunk, miközben a csapat a világ legjobbjaival harcolhat.
Mint azt fentebb írtuk, a Pick Szeged ötven éve folyamatosan tagja az élvonalnak, de Skaliczki László elismerte, hogy a feljutást követően nem igazán mertek ilyenről álmodni.
„Akkoriban, főleg a fővárosban olyan erős csapatok voltak az NB I-ben, hogy mi nem is mertünk nagy terveket szövögetni. Elég csak megnézni az 1976-os idény tabelláját, hogy min múlott a bennmaradásunk” – mondja nevetve. A Volán ugyanis a 12 csapatos élvonalban 22 forduló alatt ugyanúgy 13 pontot gyűjtött, mint a 12. Pécsi MSC és a 11. Székesfehérvári MÁV Előre, előbbinél azonban három, míg utóbbinál egyetlen góllal jobb volt a gólkülönbsége.
Kővári Árpád fanatizmusa, a Volán által biztosított anyagi háttér, és persze a mögöttünk álló szurkolók támogatása azonban minden nehézségen átsegített bennünket. A Szeged örökre ott marad a szívem csücskében
– zárta a játékosként és edzőként három szakaszban összesen 9 évet a klubnál töltő Skaliczki László.