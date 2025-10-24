Az ötszörös magyar bajnokcsapat OTP Bank-Pick Szeged alig egy hete még azt ünnepelte, hogy fél évszázaddal ezelőtt – akkor még Szegedi Volán SC néven – első ízben kiharcolta a feljutást az NB I-be, ahol – egyedüliként a hazai mezőnyben – azóta is megszakítás nélkül szerepel. A szegedi kézilabdacsapat most azonban szomorú hírről számolt be a hivatalos oldalán, ugyanis 95 éves korában elhunyt dr. Bérczi Mihály, a klub társalapítója.

Elhunyt a szegedi kézilabdacsapat alapítója, dr. Bérczi Mihály

Fotó: pickhandball.hu

A Tisza Volán egykori főkönyvelője és igazgatóhelyettese Ludányi Márton testnevelőtanárral karöltve 1961 decemberében alapította meg a Csak Előre csapatát, amely később a Szegedi Volán, majd 1993-tól váltott Pick Szeged névre.

A klub szívszorító üzenettel búcsúzott az alapítójától.

„Szomorú ez a nap. Elveszítettünk, nem jössz többet közénk. Nagyon vártunk az 50 éve az élvonalban ünnepre, hogy együtt legyél azzal a csapattal, amely megalapozta a szegedi férfi kézilabda sikerét. Vártunk, és nagyon reménykedtünk abban, hogy ismét jól leszel, és elfoglalod a helyed a lelátón. Ismét szurkolsz nekünk, mosolyogsz ránk, integetsz a fiúknak. Zúgott is a PICK Arénában: „Misi bácsi! Misi bácsi!”

Nagy ajándékot kaptunk tőled: ezt a csodás klubot, amiért több ezren rajongunk, és amely sokunk életének meghatározó része lett. Megálmodtad, megvalósítottad Szegeden a férfi kézilabdacsapatot Ludányi Marci bácsival közösen.

Elindítottál bennünket egy úton, és napjainkban neked is köszönhetően már jegyzett csapattá váltunk Európában. Nagyon sokat tanulhattunk tőled: emberséget, tisztességet, eleganciát, kitartást. Rendszeresen jöttél hozzánk – nemcsak a meccsekre, hanem edzésekre is. Amint megláttak a fiúk, odamentek hozzád, mosolyogtak, örültek neked. Te pedig kezet nyújtottál. Az a kézfogás pedig olyan kemény, férfias, sportos volt, amilyet csak te tudtál adni. Mindenki kedvelt, és aki veled egyszer kezet fogott, az biztos, hogy örökre szívébe zárta, és úgy emlegeti majd később is: „Misi bácsi kézfogása! Az élet része az elmúlás. Most kicsit elcsendesedünk, emlékezünk, mert rengeteg élmény fűz bennünket hozzád, és ezeket idézzük fel: az idénynyitó kezdődobás, a sok-sok üzenet, amit a csapatnak és a szurkolóknak küldtél, a rengeteg vicc, amivel szórakoztattál minket – hiszen imádtál csipkelődni – mind-mind velünk marad, és mindig hiányozni fog” – olvasható a szegedi együttes közleményében.