Apróságok is okozhatnak nagy örömöt. Az OTP Bank-Pick Szeged a címvédő német Magdeburg ellen lépett pályára a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában. A Pick Aréna közönsége győzelemnek ugyan nem tapsolhatott, de így is többszörös örömünnep volt a szerdai meccs: jó játékkal tért vissza a szerb irányító, Lazar Kukics, ráadásul két fiatal játékos is bemutatkozhatott a világ legjobbjai között. Nem is beszélve a legünnepibb pillanatokról!

Két győzelem és két vereség után a B csoportot hibátlan, 4-0-s mérleggel vezető címvédő Magdeburg várt a Szegedre a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában. A legutóbbi négy meccséből csak egyet, a hétvégi Szigetszentmiklós elleni bajnokit megnyerő Tisza-partiaknak nagy szükségük volt egy, a játékosokat, a vezetőséget és a szurkolókat is megnyugtató bravúrra.

Szeged, Bodó Richárd
Hatalmas meccset vívott a Szeged és a BL-címvédő Magdeburg
Fotó: Sólya Eliza / OTP Bank-Pick Szeged

A hazai csapatban ezen a meccsen mutatkozott be a 19 éves, ifjúsági válogatott Fazekas Máté, aki az ETO-University csapatától érkezett Szegedre. A két sérült irányító, az izlandi Janus Smárason és a szerb Lazar Kukics (akit azért már benevezett Michael Apelgren vezetőedző) távollétében neki kell tehermentesítenie a svéd világklasszist, Jim Gottfridssont.

A két csapatnak nincs nagy közös nemzetközi múltja, korábban mindössze négyszer találkoztak a BL-ben, ezekből az összecsapásokból egyszer (az előző idényben hazai pályán) került ki győztesen a Szeged.

Első félidő

Kezdésként Bodó Richárd bombázta a labdát kapussal együtt a kapuba, de csak videózás után lett biztos, hogy valóban átment a labda Sergey Hernandezen és a gólvonalon. Miközben a bírók a videót nézték, a hazai drukker duplán izgultak, hiszen 

Gottfridssont kellett ápolni, akit honfitársa, Oscar Bergendahl csapott tarkón.

A szegedi kapuban kezdő Mikler Roland a 6. percben egy felső lécen csattanó hetes után ziccert védett, de a német kapuban is volt védés, és a vendégek villámgyors  és precízen befejezett támadásai miatt állandósult az 1-2 gólos vendég előny, a félidő felénél 9-10 volt az állás.

Jim Gottfridsson ezúttal is remekül mozgatta a szegedi támadó alakzatot
Fotó: Sólya Eliza / OTP-Bank Pick Szeged

Lazar Kukicson nem nagyon látszottak sérülés vagy betegség nyomai, a 23. percben ugyanis gyönyörű kínai figura végén lőtt gólt, de a 25. percben így is először lett közte három a Magdeburg javára (12-15). Azért a Kukics, Bodó, Sostarics útvonalon elővezetett dupla kínai így is nagyon szép volt!

A 30. percben Kristjansson hetese után már négy gól volt a Magdeburg előnye, szóval nagyon kellett, hogy a blokkról beperdüljön Bodó dudaszós bombája (15-18).

Szegedi örömünnep a meccs előtt

A találkozó előtt ünnepélyes percekre került sor. A klub a BL-rangadó előtt köszöntötte ugyanis az 50 éve, 1975-ben az NB I-be jutó csapat játékosait. 1975. október 18-án a Szegedi Volán egy Komló elleni idegenbeli 16-16-os döntetlennel feljutott az élvonalba, ahonnan azóta sem esett ki, sőt ma az egyetlen olyan csapat, amelyik feljutása óta folyamatosan a legjobbak között szerepel. Az ünnpélyes fogadáson jelen voltak az egykori játékosok (Baráth János, Dobó Károly, Farkas József, Lesti István, Oláh Béla, Kiss Sándor, Skaliczki László, Tamás Sándor és Várkonyi Béla), a már elhunyt játékosok hozzátartozói, valamint a sikeredző, Kővári Árpád is. A klub hőseinek tiszteletére emléktáblát avattak és egy szektor névadói is lett az 1975-ös aranycsapat.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, volt szegedi játékos elmondta, a Volán, majd később a Pick Szeged megannyi határon túli fiatalnak lett az álma és a célja, és adta meg a lökést, hogy kézilabdázó legyen.

Skaliczki László, az 1975-ös csapat játékosa, majd az első bajnokcsapat edzője az Origónak elmondta, 20 éves főiskolásként számára a Volán volt a kézilabdázás bölcsője, ahol válogatott játékosoktól tanulhatta el a fogásokat, és egy fantasztikus közösség részese lehetett. Kézilabdás hitvallásának kialakulásában pedig óriási szerepe volt Kővári Árpád edző felfogása és karaktere.

 

Nem bírta a Szeged a német nyomást

Tobias Thulin védésével és Borut Mackovsek góljával indult a második 30 perc. Az első tíz percben mindkét csapat sokat hibázott támadásban, amiben a kőkemény védelmek mellett a védéseket bemutató kapusok játszottak főszerepet. Sostarics hetesével a 42. percben ismét csak egyetlen gól volt a Szeged hátránya (19-20). 

Elég volt azonban két hiba – egy hátul és egy elől –, hogy máris ismét mínusz háromról kelljen visszakapaszkodnia a hazai csapatnak. És próbált is visszakapaszkodni, csakhogy a Magdeburg kíméletlenül használta ki a szegedi hibákat, és a 48. percre 27-23-ra ellépett.

Imanol Garciandía főleg az első félidőben parádézott támadásban
Fotó: Sólya Eliza / OTP Bank-Pick Szeged

Hiába védett Thulin, hiába lőtt egymás után két gólt is ekkoriban a főleg védekezésben erős Jeremy Toto, az 51. perc elején 24-29-nél minden eldőlni látszott. A Szeged persze nem adta fel, de az 55. perc végén a legrosszabbkor jött Bodó kétperces kiállítása, és két perccel később 33-27-es vendég vezetésnél el is dőlt a mérkőzés. Hazai oldalon annyi örömük lehetett a szurkolóknak, hogy a neki jutó három perc alatt két hétméterest is kiharcoló Fazekas Máté mellett a saját nevelésű Járó Kristóf is bemutatkozhatott a Bajnokok Ligájában.

  • Eredmény, BL, csoportkör, 5. forduló:
    OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg HC 30-34 (15-18)
    Pick Aréna, Szeged, 6500 néző, v.: N. Kovacuk, A. Kovacuk (moldávok)
    A Szeged gólszerzői: Sostarics 8, Bánidi 4, Bodó 4, Garciandía 3, Toto 3, Mackovsek 3, Frimmel 2, Kukics 2, Gottfridsson 1.

 

