Két győzelem és két vereség után a B csoportot hibátlan, 4-0-s mérleggel vezető címvédő Magdeburg várt a Szegedre a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában. A legutóbbi négy meccséből csak egyet, a hétvégi Szigetszentmiklós elleni bajnokit megnyerő Tisza-partiaknak nagy szükségük volt egy, a játékosokat, a vezetőséget és a szurkolókat is megnyugtató bravúrra.

Hatalmas meccset vívott a Szeged és a BL-címvédő Magdeburg

Fotó: Sólya Eliza / OTP Bank-Pick Szeged

A hazai csapatban ezen a meccsen mutatkozott be a 19 éves, ifjúsági válogatott Fazekas Máté, aki az ETO-University csapatától érkezett Szegedre. A két sérült irányító, az izlandi Janus Smárason és a szerb Lazar Kukics (akit azért már benevezett Michael Apelgren vezetőedző) távollétében neki kell tehermentesítenie a svéd világklasszist, Jim Gottfridssont.

A két csapatnak nincs nagy közös nemzetközi múltja, korábban mindössze négyszer találkoztak a BL-ben, ezekből az összecsapásokból egyszer (az előző idényben hazai pályán) került ki győztesen a Szeged.

Első félidő

Kezdésként Bodó Richárd bombázta a labdát kapussal együtt a kapuba, de csak videózás után lett biztos, hogy valóban átment a labda Sergey Hernandezen és a gólvonalon. Miközben a bírók a videót nézték, a hazai drukker duplán izgultak, hiszen

Gottfridssont kellett ápolni, akit honfitársa, Oscar Bergendahl csapott tarkón.

A szegedi kapuban kezdő Mikler Roland a 6. percben egy felső lécen csattanó hetes után ziccert védett, de a német kapuban is volt védés, és a vendégek villámgyors és precízen befejezett támadásai miatt állandósult az 1-2 gólos vendég előny, a félidő felénél 9-10 volt az állás.

Jim Gottfridsson ezúttal is remekül mozgatta a szegedi támadó alakzatot

Fotó: Sólya Eliza / OTP-Bank Pick Szeged

Lazar Kukicson nem nagyon látszottak sérülés vagy betegség nyomai, a 23. percben ugyanis gyönyörű kínai figura végén lőtt gólt, de a 25. percben így is először lett közte három a Magdeburg javára (12-15). Azért a Kukics, Bodó, Sostarics útvonalon elővezetett dupla kínai így is nagyon szép volt!

A 30. percben Kristjansson hetese után már négy gól volt a Magdeburg előnye, szóval nagyon kellett, hogy a blokkról beperdüljön Bodó dudaszós bombája (15-18).

Szegedi örömünnep a meccs előtt A találkozó előtt ünnepélyes percekre került sor. A klub a BL-rangadó előtt köszöntötte ugyanis az 50 éve, 1975-ben az NB I-be jutó csapat játékosait. 1975. október 18-án a Szegedi Volán egy Komló elleni idegenbeli 16-16-os döntetlennel feljutott az élvonalba, ahonnan azóta sem esett ki, sőt ma az egyetlen olyan csapat, amelyik feljutása óta folyamatosan a legjobbak között szerepel. Az ünnpélyes fogadáson jelen voltak az egykori játékosok (Baráth János, Dobó Károly, Farkas József, Lesti István, Oláh Béla, Kiss Sándor, Skaliczki László, Tamás Sándor és Várkonyi Béla), a már elhunyt játékosok hozzátartozói, valamint a sikeredző, Kővári Árpád is. A klub hőseinek tiszteletére emléktáblát avattak és egy szektor névadói is lett az 1975-ös aranycsapat. Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, volt szegedi játékos elmondta, a Volán, majd később a Pick Szeged megannyi határon túli fiatalnak lett az álma és a célja, és adta meg a lökést, hogy kézilabdázó legyen. Skaliczki László, az 1975-ös csapat játékosa, majd az első bajnokcsapat edzője az Origónak elmondta, 20 éves főiskolásként számára a Volán volt a kézilabdázás bölcsője, ahol válogatott játékosoktól tanulhatta el a fogásokat, és egy fantasztikus közösség részese lehetett. Kézilabdás hitvallásának kialakulásában pedig óriási szerepe volt Kővári Árpád edző felfogása és karaktere.

Nem bírta a Szeged a német nyomást

Tobias Thulin védésével és Borut Mackovsek góljával indult a második 30 perc. Az első tíz percben mindkét csapat sokat hibázott támadásban, amiben a kőkemény védelmek mellett a védéseket bemutató kapusok játszottak főszerepet. Sostarics hetesével a 42. percben ismét csak egyetlen gól volt a Szeged hátránya (19-20).