A BL tizedik idényének nyitányán a Tisza-partiak a 32 csapatos mezőny 16 bajnokának egyikeként léptek pályára, és a Szolnok Városi Sportcsarnok korlátozott befogadóképessége miatt a hazai BL-találkozóikra a DVTK Arénába kényszerültek „albérletbe”.

Remek, 40 pontos diadallal nyitott a Szolnok

Forrás: bb1.hu

Az Olajbányász az F jelű négyesben - melyet a lett VEF Riga és a görög AEK Athén tesz teljessé - elsőként a selejtezőből érkezett Levicével csapott össze. A felkészülési időszakban már összecsapott a két együttes, akkor a magyarok négy ponttal nyertek.

Holt parádézott, a Szolnok simán nyert

A piros-fehérek kispadjáról a bajnoki aranyérem után távozott a szerb Oliver Vidin, a helyét a svéd-bosnyák állampolgárságú Vedran Bosnic foglalta el, akinek irányításával a gárda megnyerte első két meccsét az NB I-ben.

A BL-csata nyitónegyedében a házigazdák 15-14-nél vezettek először, főként az amerikai Ryland Holt kosaraival. A második negyedben sikerült stabilizálni az előnyt, ekkor már nem tudott tíz pont alá feljönni az ellenfél, a nagyszünetben 46-29 volt az állás. A harmadik játékrészben Somogyi Ádám révén 28 pontra nőtt a különbség, így az utolsó szakaszra már nem maradtak izgalmak, az Olaj remek győzelemmel rajtolt a BL-ben.

A Szolnok egy hét múlva az AEK Athén csarnokában lép pályára.

Eredmény, F csoport, 1. forduló:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Levice (szlovák) 84-54 (18-14, 28-15, 22-14, 16-11)

A Szolnok legjobb dobói: Holt 19, Somogyi 15, Krnjajski 12, Barnes 11, Pallai 10