A Bajnokok Ligája tizedik idényének nyitányán a magyar bajnok Szolnoki Olajbányász 84-54-re verte a szlovák Levicét a diósgyőri „albérletben”, majd pedig 91-77-re kikapott az AEK Athén vendégeként. A Riga ugyanakkor az F csoport sereghajtójaként várta a folytatást, mivel mindkét eddigi mérkőzését elvesztette. Legjobbjuk, Davis Bertans nyolc szezon során 475 mérkőzésen lépett pályára az NBA-ben.

Óriási győzelmet aratott a Szolnoki Olajbányász

Fotó: NGS PHOTO / NHSZ Szolnoki Olajbányász

Vedran Bosnic vezetőedző együttese - amely öt forduló után egyedüliként veretlen az NB I-ben - szerdán visszatért Miskolcra, miután a nemzetközi szövetség BL-meccsek rendezésére alkalmatlannak találta a Tiszaligeti Sportcsarnokot. A kiegyenlített nyitónegyedet követően a vendégek vették át a kezdeményezést, nyolc ponttal elléptek, ám az alföldiek elsősorban Pallai Tamás révén fordítottak, és a félidőben 42-39-re vezettek. Fordulás után ismét a magyarok voltak jobbak, Somogyi Ádám is elkapta a fonalat, és 62-47-nél már úgy tűnt, hogy "zsebben van" a meccs.

Zseniális mozdulat hozta a Szolnoki Olaj győzelmét

Csakhogy a lettek összeszedték magukat, és két perccel a vége előtt már 75-75 állt a nagyórán, a hajrá pedig hallatlanul izgalmasan alakult: Auston Barnes időn túl dobott duplát, így 77-76-nál az ellenfélnek bő öt másodperce volt a fordításra, csakhogy a rádobást Brady Skeens látványosan blokkolta, így végül a szolnokiak ünnepelhettek.

SKEENS SAID NO AND SZOLNOK WIN THE GAME 🤯#BasketballCL pic.twitter.com/CZJN4Zq6UL — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 29, 2025

A 2/1-es mérlegnél tartó Szolnok november 11-én Lévában lép pályára.

Eredmény, F csoport, 3. forduló:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Riga 77-76 (16-19, 26-20, 24-17, 11-20)

A Szolnok legjobb dobói: Pallai 21, Somogyi 17, Barnes 11

(MTI)