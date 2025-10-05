A transznemű játékosa, AB Hernandez miatt áll a bál a Jurupa Valley középiskola lány röplabdacsapatnál.

A transznemű röplabdás, AB Hernandez esete nagy vihart kavart

Fotó: Foxnews

Nagy vitát okoz a transznemű játékos

A Jurupa Valley röplabdacsapata a Rubidoux elleni siker követően 6–0-s szériában van és vezeti a bajnokságot, összességében pedig 14–8-as szezont produkál. Az eredménysor azonban sajátos: nyolc győzelmük – köztük egy bajnoki meccs is –, játék nélkül, az ellenfél visszalépése miatt született.

A legtöbb iskola nem adott hivatalos indoklást, de a helyi közösségben köztudott, hogy a döntések hátterében Hernandez szereplése áll.

A legutóbbi visszalépés a Patriot High School nevéhez fűződik – ez az első olyan csapat, amely ugyanabban a körzetben működik, mint a Jurupa Valley, és mégis megtagadta a játékot. A két iskola újra összecsapna október 13-án, ám egyelőre kérdéses, valóban sor kerül-e a mérkőzésre.

A helyzet ráadásul házon belül is feszültséget szült. Két játékos a szezon közben kilépett a csapatból tiltakozásképp, majd keresetet nyújtott be a Jurupa Unified School District (JUSD) ellen. A perben azt állítják, hogy az elmúlt három évben kényszerhelyzetbe kerültek Hernandez jelenléte miatt, és az iskola nem kezelte megfelelően az aggodalmaikat.

A Jurupa Valley előtt már csak öt alapszakasz-meccs maradt a rájátszásig, így a botrány közepette is harcban állnak a bajnoki címért.

Hasonló ügyek Kaliforniában

Nem ez az első hasonló eset az államban. Tavaly novemberben a Stone Ridge Christian High School egyszerűen visszalépett a San Francisco Waldorf elleni elődöntőtől, mert ellenfelüknél szintén transznemű játékos szerepelt a lánycsapatban.

Az iskola közleményben hivatkozott vallási meggyőződésére: szerintük Isten két nemet teremtett, a férfit és a nőt, és nem kívánnak olyan eseményeken részt venni, amelyek ezzel ellentétes üzenetet közvetítenek. A közlemény kiemelte az „igazság” és „bibliai elvek” melletti kiállást, és a döntést a tanulók testi-lelki védelmével is indokolták.

A vita Kaliforniában immár állami szintre is eljutott. Gavin Newsom kormányzó hivatala közölte, hogy a kérdés nem tartozik közvetlenül a hatáskörébe, mivel a középiskolai sportokat a független CIF (California Interscholastic Federation) és az oktatási minisztérium felügyeli. A kormányzó emlékeztetett: a jelenlegi törvényt 2013-ban, még Jerry Brown kormányzósága idején fogadták el, és azóta 21 másik államban is hasonló szabályozás van érvényben. A változtatáshoz új törvényre lenne szükség, amit a törvényhozásnak kellene kezdeményeznie.

Április 1-jén a kaliforniai törvényhozás két javaslatot is elutasított, amelyek megszüntették volna a transznemű sportolók ilyen jellegű szereplését.

Az összes demokrata képviselő a javaslatok ellen szavazott. Rick Chavez Zbur demokrata képviselő felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a törvény visszavonása „a náci Németország történéseit idézné fel”, amikor a transznemű embereket üldözték és kizárták a közéletből.