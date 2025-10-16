A vendég Veszprém ezen a találkozón állt fel először teljes kerettel a mostani idényben.

A Veszprém a lehető legkisebb különbséggel kapott ki

Fotó: facebook.com/handballveszprem

Ennek ellenére a portugálok kezdtek jobban, 5-1-re, majd 8-3-ra is vezettek. A magyar bajnoki címvédő előbb egy 4-0-s, majd egy 6-1-es sorozattal felzárkózott - jórészt a csereként beállt Mikael Appelgren védéseire alapozva -, és a meccs harmadánál első alkalommal előnybe került.

A szünetben még döntetlen volt

A szünetben - a játék képének leginkább megfelelő - döntetlen volt az állás, a második félidő pedig rendkívül hullámzóan kezdődött. Előbb ellépett kettővel a Veszprém, majd fordított a Sporting, aztán egy 4-0-s szériával megnyugtatónak tűnő előnybe kerültek a vendégek. Andre Bergsholm Kristensen védéseinek is köszönhetően a házigazdák csakhamar újra egyenlítettek, sőt ismét vezettek.

Az utolsó perc a lisszaboniak egygólos előnyével kezdődött, majd a vendégek időkérése után Ahmed Hesam egyenlített, ám Martim Costa az utolsó előtti másodpercben megszerezte a portugálok győztes gólját.

13 lövésből 12 gól

A vendégeknél Ahmed Hesam 13 lövésből 12 gólt szerzett, Appelgren pedig 11 védéssel zárt. A hazaiaknál Francisco Costa és Orri Thorkelsson tíz-tíz találattal, André Kristensen nyolc, Mohamed Ali öt védéssel járult hozzá a sikerhez.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

Sporting CP (portugál) - One Veszprém HC 33-32 (18-18)

lövések/gólok: 47/33, illetve 45/32

gólok hétméteresből: 7/6, illetve 3/3

kiállítások: 10, illetve 8 perc

A két csapat ötödik egymás elleni tétmérkőzésén három Veszprém-siker mellett másodszor nyert a portugál bajnok.

A három győzelemmel és két vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a német Füchse Berlint fogadják. A két sikerrel és három vereséggel rendelkező Szeged jövő szerdán a horvát PPD Zagreb vendége lesz a BL csoportkörében.