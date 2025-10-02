A ONE Veszprém címvédőként várhatta a döntőt, miután szerdán 24-20-ra legyőzte azt a Magdeburgot, amelyet tavaly a döntőben vert meg hosszabbításban. Ezúttal a hazai pályán játszó Al-Ahlyt búcsúztató Barcelona volt a Veszprém ellenfele a klub-vb döntőjében.

A ONE Veszprém öldöklő csatát vívott a Barcelonával

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A találkozó kezdettől fogva a kíméletlenül precíz védelmekről szólt, így nem csoda, hogy a szünetben 12-12, 60 perc után pedig 21-21 volt az állás.

Kétszeri hosszabbítás bukott el a Veszprém

A Veszprém legnagyobb különbséggel két góllal vezetett az első félidő elején, de a második félidő közepén egy jobb szakaszt produkáló Barca sem tudott három gólnál nagyobb különbséget (15-18-nál) kiépíteni.

A helyzet a hosszabbításban sem változott, felváltva vezettek a csapatok, többször is volt előnyben a magyar bajnok, de végül a katalánoknak jött ki jobban a lépés, és kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra győztek.

Hugo Descat nyolc, Ivan Martinovic és Nedim Remili hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 16 védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez Abello hat, Ian Barrufet öt találattal, Emil Nielsen 27 védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az idei volt a 18. klubvilágbajnokság, a Veszprém 2015 és tavaly ősz után harmadszor vett részt a tornán, amelyen az egy évvel ezelőtti sikerét követően ez a második ezüstérme.