Drámai. Elkoptatott jelző a sportzsargonban. A kézilabda-klubvilágbajnokság kairói fináléjára mégis tökéletesen illik. Kétszeri hosszabbítás után dőlt el a győzelem, méghozzá mindössze egyetlen, ráadásul üres kapus góllal. A Barcelona végül 31-30-ra nyert a Veszprém ellen, méghozzá Emil Nielsen elképesztő teljesítményének köszönhetően. A dán kapus teljesítményét Xavi Pascual, a magyar csapat edzője is elismeri, de a kifogásait sem hallgatja el.

Emil Nielsen fantasztikisan védett a kézilabda klubvilágbajnokság Barcelona-Veszprém döntőjében. Xavi Pascual is méltatja a dán kapusát, közben beolvasott a szövetségnek Fotó: RONNY HARTMANN / afp

A dán kapus valóságos falat húzott a katalán kapu elé: 27 védést mutatott be, 49 százalékos hatékonysággal, ráadásul még egy gólpasszt is kiosztott. Bár a Veszprém kapusa, Rodrigo Corrales is extraklasszis formában védett (16 védés, 39%), Nielsen teljesítménye mindenkit lenyűgözött.

Xavi Pascual odaszúrt a szövetségnek

A meccs után Xavi Pascual – aki hat korábbi klubvilágbajnoki címmel érkezett a tornára, tavaly a Veszprémmel is győzött – most keserű szavakkal értékelt. Előbb sportszerűen méltatta Nielsent – „ő a világ legjobb kapusa” –, majd dicsérte saját játékosait is, akik szerinte mindent beleadtak.

Ezután viszont élesen kritizálta a Magyar Kézilabda-szövetséget:

A magyar kézilabdának fontos, hogy a Veszprém itt van a klubvilágbajnokságon, de az nem jó, hogy a versenynaptár szerint egyből bajnokit kell játszanunk otthon, a srácok nem ezt érdemlik.

Nos, nyilván nem öröm a magyar bajnoknak, hogy már vasárnap pályára kell lépnie, de a Budai Farkasok aligha kényszerítik extra erőbedobásra a veszprémieket.

Nielsen jövőre már Veszprémben kézilabdázik

A klubvilágbajnokság iróniája, hogy a döntő hőse hamarosan a veszprémieket fogja erősíteni: Emil Nielsen 2026 nyarától a Telekom Veszprém játékosa lesz. A szurkolók már most tűkön ülve várják, mit hoz majd a jövő, ha a világ legjobb kapusa a magyar bajnok kapuját védi.

Most azonban marad a keserű pirula: a drámai döntő, aminek elvesztését a szövetségnek címzett bírálat szerint Xavi Pascual nehezen dolgozza fel.