Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

A Zalaegerszeg ismét kikapott a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában, amelynek pénteki játéknapján hazai pályán szenvedett vereséget a Kaposvárral szemben. A ZTE csapatából Jericole Hellems nem bírta türtőztetni magát és ököllel megütött egy szurkolót.

A zalaiaktól kedden távozott Sebastjan Krasovec vezetőedző, a csapatot pedig Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely készítette fel a találkozóra. A Kaposvár elleni vereséget nezezen viselték a szurkolók, akik a harmadik és negyedik szakaszban folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, köztük Jericole Hellems is, aki az őt bíráló egyik ZTE-szurkolót megütötte.

A ZTE azonnal kirúgta a játékosát
Fotó: ztekosar.hu

A ZTE nem sokat várt

A meccs után nem sokkal közleményt adott ki a ZTE: A mai, Kaposvár elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót. Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül. Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.

Bencze Tamás megbízott vezetőedző az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyon szomorú, hogy ilyen eset megtörténhet, semmire nem megoldás ami a végén történt.

 

