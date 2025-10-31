A zalaiaktól kedden távozott Sebastjan Krasovec vezetőedző, a csapatot pedig Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely készítette fel a találkozóra. A meccset jól kezdték a hazaiak, de a négy ponttal megnyert nyitónegyed után a vendégek vették át az irányítást, a második félidőben pedig gyakorlatilag végig a Kaposvár vezetett magabiztosan és végül 90-83-ra nyert a ZTE ellen.

A ZTE légiósa nem bírta cérnával

Fotó: ZAOL.hu

Nagy gödörben a ZTE

A hazai szurkolók nehezen viselték a látottakat, a harmadik és negyedik szakaszban folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, köztük Jericole Hellems, aki - az M4 Sport felvételeinek tanúsága szerint - az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.

A ZTE hat meccs után egy győzelemmel és öt vereséggel áll a kosárlabda NB I-ben.

A Körmend - a 33 pontig jutó Marchelus Avery vezérletével - 11 ponttal legyőzte a vendég Szegedet.

Eredmények:

Egis Körmend - SZTE-Szedeák 98-87 (24-25, 25-19, 27-21, 22-22)

Zalakerámia ZTE KK - Kometa-KVGY Kaposvári KK 83-90 (20-16, 24-32, 17-21, 22-21)

