A waterpolo.hu beszámolója szerint a Balaton Vízilabda Klub OB II-es csapata Pécsről tartott a Balaton partjára, amikor egy kidőlt fa teljes szélességében elzárta az utat. A sportolók azonban nem vártak a segítségre: a meccsek után is maradt bennük annyi erő, hogy percek alatt megtisztítsák az úttestet.

Havas táj Hollókőn 2025. november 22-én – drónfelvétel a télies időjárásról, amely a Balaton térségében is komoly közlekedési gondokat okozott a hétvégén.

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Pólós hősök a Balaton közelében

A havas, éjjeli körülmények között végrehajtott gyors beavatkozásnak nemcsak ők, hanem több arra járó autós is köszönhette, hogy folytathatta útját. A klub játékosainak akcióját videóra is rögzítették, amely gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon — szúrta ki a Veol.hu.

A térség közlekedését a hétvégén több helyen is megnehezítette az időjárás. Veszprém vármegyében szombaton több baleset történt a csúszós útszakaszok miatt, helyenként lassú és veszélyes volt a haladás. Vasárnapra azonban megnyugodott a helyzet, elállt a havazás, és az utak ismét jól járhatóvá váltak.