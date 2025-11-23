Live
A hétvégi havazás és az erős szél a Balaton térségében is éreztette hatását: több helyen csúszóssá váltak az utak, és helyenként akadályok is nehezítették az éjszakai közlekedést. Balatonfűzfő közeléből azonban jó hír érkezett: a hazafelé tartó vízilabdázók váratlan gyorsasággal oldották meg az egyik problémát.

A waterpolo.hu beszámolója szerint a Balaton Vízilabda Klub OB II-es csapata Pécsről tartott a Balaton partjára, amikor egy kidőlt fa teljes szélességében elzárta az utat. A sportolók azonban nem vártak a segítségre: a meccsek után is maradt bennük annyi erő, hogy percek alatt megtisztítsák az úttestet.

Havas táj Hollókőn 2025. november 22-én – drónfelvétel a télies időjárásról, amely a Balaton térségében is komoly közlekedési gondokat okozott a hétvégén. Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség
Havas táj Hollókőn 2025. november 22-én – drónfelvétel a télies időjárásról, amely a Balaton térségében is komoly közlekedési gondokat okozott a hétvégén.
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Pólós hősök a Balaton közelében

A havas, éjjeli körülmények között végrehajtott gyors beavatkozásnak nemcsak ők, hanem több arra járó autós is köszönhette, hogy folytathatta útját. A klub játékosainak akcióját videóra is rögzítették, amely gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon — szúrta ki a Veol.hu.

A térség közlekedését a hétvégén több helyen is megnehezítette az időjárás. Veszprém vármegyében szombaton több baleset történt a csúszós útszakaszok miatt, helyenként lassú és veszélyes volt a haladás. Vasárnapra azonban megnyugodott a helyzet, elállt a havazás, és az utak ismét jól járhatóvá váltak.

Óriási hóvihar bénította meg Romániát

 

