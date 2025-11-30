A magyar kéziválogatott sztárja, Bordás Réka ölben segített levinni a megsérült iráni ellenfelét.

Fotó: M4 Sport

Ölben vitte le az ellenfelét Bordás Réka

A magyar rekord nem forgott veszélyben a meccsen: ezt a 2005-ös világbajnokságon Ausztrália ellen 57-9-re megnyert szentpétervári mérkőzés tartja, ez a vb-k történetének legnagyobb különbségű találkozója, egyben az egy csapat által lőtt legtöbb gól csúcsát is ez jelenti világbajnokságon.

A rekord nem jött tehát össze a siker mellett, azonban fair play-díjat még érdemelhet Bordás Réka megmozdulása, aki segített levinni a pályáról a megsérült iráni ellenfelét.

- írta az M4 Sport a videó mellé.

A magyarok harmadik ellenfele hétfőn 20.30-tól a vb-újonc Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.