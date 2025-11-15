Egy héttel ezelőtt a debreceni együttes hazai pályán 35-30-ra kikapott francia csapattól. Az előző kiírásban negyedik helyezett francia együttes - amelynek játékosa Albek Anna, valamint az Európa-bajnoki bronzérmes irányító, a Debrecenből Franciaországba szerződött Vámos Petra - ezúttal 4-1-gyel kezdett.

A Debrecen hétgólos vereséget szenvedett a francia Metz otthonában

Fotó: Derencsényi István/MTI

A Debrecen jól tartotta magát az első félidőben

Az MTI azt írja, hogy ennél jobban nem távolodott el a mérkőzés korai szakaszában a házigazda, amelynek előnye negyedóra után 9-6 volt. A debreceni találkozóval ellentétben azonban nem tudott jelentős különbséget kialakítani a Metz, a DVSC egy 3-0-s sorozattal utolérte vendéglátóját (9-9). Egy hete a szünetben hét gól volt Vámosék előnye, ezúttal viszont csupán egy találat volt a különbség.

A fordulás után már nem tudta magát ilyen jól tartani a Debrecen: 17-13-ra lépett el a Metz, amely ezt követően sem lassított, 28-18-nál elérte a kétszámjegyű különbséget. Noha ebből a végjátékban faragtak a hajdúságiak, a magabiztos hazai sikert nem fenyegette veszély.

Sarah Bouktit kilenc góllal, Johanna Bundsen 13 védéssel járult hozzá a Metz győzelméhez. Albek háromszor talált be, Vámos Petra ezúttal nem volt eredményes. A Debrecenben Juhász Kata és Szabó Nina egyaránt négy gólt szerzett.

Eredmény, csoportkör, 8. forduló, A csoport:

Metz HB (francia)-DVSC Schaeffler 33-26 (13-12)

lövések/gólok: 51/33, illetve 50/26

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 5/1

kiállítások: 2, illetve 8 perc

Az A csoportban - amelyet a Győr százszázalékos mérleggel vezet - a Debrecen két győzelemmel és immár hat vereséggel áll. A csoportkörben a november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik, a Debrecen legközelebb január 10-én lép pályára.