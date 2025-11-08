Live
Gyászol a Szeged. A szombat délutáni Szeged-Veszprém rangadó során a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub technikai vezetője.

A 68 éves korában elhunyt Dobozi Iván több évtizede az egyesületnél dolgozott.

Dobozi Iván 37 éve dolgozott az egyesületnél Fotó: www.pickhandball.hu
Dobozi Iván 37 éve dolgozott az egyesületnél
Fotó: www.pickhandball.hu

A OTP Bank-Pick Szeged hivatalos weboldala így búcsúzott a sportvezetőtől:

Ivuka - ahogy a legtöbben ismerjük - 37 éve dolgozott klubunknál elkötelezetten, mindig is meghatározó tagja volt a közösségünknek. Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára. Az OTP Bank-PICK Szeged vezetése, játékosaink és kollégáink nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, és osztozunk gyászukban.

Vasárnap délelőtt búcsúznak Dobozi Ivántól

A rangadót 32-31-re a Veszprém nyerte, amelynek sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László a lefújás után a pályán sportszerűen figyelmeztette a vendégcsapat játékosait, hogy a történtek miatt ne ünnepeljenek.

Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.

