A 68 éves korában elhunyt Dobozi Iván több évtizede az egyesületnél dolgozott.

Dobozi Iván 37 éve dolgozott az egyesületnél

A OTP Bank-Pick Szeged hivatalos weboldala így búcsúzott a sportvezetőtől:

Ivuka - ahogy a legtöbben ismerjük - 37 éve dolgozott klubunknál elkötelezetten, mindig is meghatározó tagja volt a közösségünknek. Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára. Az OTP Bank-PICK Szeged vezetése, játékosaink és kollégáink nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, és osztozunk gyászukban.

Vasárnap délelőtt búcsúznak Dobozi Ivántól

Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.