A klub közösségi oldalán megjelent keddi közlemény szerint az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. nehéz pénzügyi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a jelenlegi szezonban.

Nagy bajban a Dunaújváros, a klub közleményt adott ki

Fotó: facebook.com/dkkahandball

A Dunaújváros fiatal sportolói nyugodtak lehetnek

A tájékoztatás kitér rá, hogy az utánpótlásnevelés továbbra is stabil alapokon nyugszik, és a fiatal sportolók képzése, fejlődése folyamatosan biztosított.

A problémák elsősorban a felnőttcsapat finanszírozását érintik, a működési költségek - utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi és logisztikai kiadások - biztosítása veszélybe került.

A klubvezetés az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytatott egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, és továbbra is nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja a dunaújvárosi női kézilabdasport jövőjét, legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről - olvasható a klub MTI által idézett helyzetjelentésében.

A DKKA hét forduló után két döntetlennel és öt vereséggel a bajnoki tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.