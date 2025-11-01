A két csapat a legutóbbi két világversenyen rendre összefutott: a 2024-es Európa-bajnokság kölni középdöntőjében az osztrákok nyertek 30-29-re, idén januárban a kézilabda világbajnokság varasdi középdöntőjében azonban már a magyar válogatott volt jobb és nyert 29-26-ra. A két csapat 2009 után találkozott újra Bécsben, az Eb-felkészülés mellett a találkozó apropóját az osztrák szövetség fennállásának 100. évfordulója jelentette.

A magyar férfi kézilabda-válogatott hallgatja a Himnuszt a mérkőzés előtt

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A két spanyol szövetségi kapitány (az osztrákokat a játékosként világbajnok Iker Romero irányítja) ezúttal 18-18 fős bővebb keretet jelölt a mérkőzésre.

Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt az osztrák himnuszt az OTP Bank-Pick Szeged balszélsőjének, Sebastian Frimmelnek a felesége, Tina Naderer énekelte.

Rossz kezdés után feltámadás

Az osztrákok villámgyorsan 3-0-ra elhúztak az első percekben, ekkorra azonban a magyar válogatott felvette a meccs tempóját és egy 5-0-s rohammal fordított, ettől fogva pedig már nem is adta ki a kezéből a vezetést.

A magyar válogatott kreatívan támadott és felkészülési mérkőzéshez képest egészen feszesen védekezett, amivel nagyban segítette, hogy Palasics Kristóf több bravúrt is bemutathasson a magyar kapuban.

Palasics Kristóf több bravúrt is bemutatott az első félidőben

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Az első félóra után úgy vezetett 16-13-ra a magyar válogatott, hogy egyetlen játékosa sem lőtt kettőnél több gólt, azaz szépen megosztották a játékosok a kapu előtti felelősséget.

Nem adott esélyt a magyar kézilabda-válogatott

A második félidő elején több ziccert is rontott a magyar csapat, illetve az osztrák kapuban jól szállt be a játékba Leon Bergmann.

De ugyanez elmondható volt a Palasicsot váltó Andó Ariánról is, akinek szintén több nagy védése volt.

A gólszerzésben ekkor Bánhidi Bence, Imre Bence és Fazekas Gergő járt élen. A magyar irányító 45 perc után 5 gólnál járt. Amikor az osztrák felkapaszkodtak mínusz kettőre (18-20), a mieink tempót váltottak és gyorsan visszaállították a négy gólos különbséget (21-25).

A magyar válogatott kimondottan szép gólokat is lőtt

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Az 52. percben hosszú időn újra csak egy gól volt az osztrákok hátránya, ráadásul egy rossz csere miatt emberhátrányba is kerültünk, de Rosta Miklós szemfülessége egy hétméterest ért, amit Imre Bence belőtt, majd egy 7 az 5 elleni játékot is gólig játszottunk, és tudtuk őrizni a két gólos előnyt.