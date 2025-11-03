Dent elődjét, Kiss Dávidot csütörtökön mentette fel a klub vezetése. Azóta két mérkőzésen Tyler Dietrich másodedző irányította a Hydro Fehérvár együttesét.

Ted Dent irányítja a jövőben a Hydro Fehérvár AV19 csapatát

Az 55 esztendős Dent a 2000-es évek elején a Washington Capitals NHL-stábjában videókoordinátorként dolgozott és pályafutása során több fiatalt kísért végig az utánpótlásból a profik közé, majd az American Hockey League-ben (AHL), később az Ontario Hockey League-ben (OHL) edzőként és általános igazgatóként is elismert munkát végzett, mielőtt a német bajnokságban (DEL) szerzett európai tapasztalatot - írta róla a klub honlapja.

Ted Dent a fehérvári jégkorong-csapat új edzője

A Fehérvár sorozatban négy vereséget szenvedett el az osztrák liga alapszakaszában és a tizedik helyen állt, amikor Kiss Dávidot menesztették, az utóbbi két mérkőzésén pedig egyszer nyert, egyszer kikapott, és a kilencedik pozíciót foglalja el.

„Pontosan ilyen szituációban még nem vettem át csapatot, de beszéltem olyan edzőkkel, akik átmentek hasonló folyamatokon, tőlük kértem tanácsot és információt. Szerintem a kommunikáció és a párbeszéd kulcsfontosságú, hogy mindenki fontosnak érezze magát.

Sok feladat vár ránk: sorokat kell kialakítani, edzéseket kell tartani, meg kell ismerni a játékosokat. Friss, pozitív hozzáállást szeretnék hozni, hogy öröm legyen kijönni a jégre, és ne csak az eredmény miatt.

Valószínűleg most nem tökéletes a hangulat, de a győzelem ezen mindig segít” – idézte a klub közleménye a trénert.

Edzői filozófiájával kapcsolatban megjegyezte, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, amelyet úgy szeretne felépíteni, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljenek.

„Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek.

Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen, az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk.

Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál” – fogalmazott a tréner.