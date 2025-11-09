Nem mindennapi esemény játszódott le a férfi kézilabda NB I-ben. Technikai okokból félbeszakadt a Budai Farkasok-Rév - CYEB-Budakalász mérkőzés.
A hazai csapat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a meccs 38. percében, 19-16-os állásnál megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője, vélhetően egy szaunában adódott probléma. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, így a mérkőzés félbeszakadt.
A két klub abban állapodott meg, hogy nem folytatják a találkozót. Az összecsapás befejezéséről később várható döntés.
Eredmény:
Budai Farkasok-Rév - CYEB-Budakalász 19-16 (17-12) - félbeszakadt
