Nem mindennapi esemény játszódott le a férfi kézilabda NB I-ben. Technikai okokból félbeszakadt a Budai Farkasok-Rév - CYEB-Budakalász mérkőzés.

A hazai csapat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a meccs 38. percében, 19-16-os állásnál megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője, vélhetően egy szaunában adódott probléma. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, így a mérkőzés félbeszakadt.

Budai Farkasok-Rév, kézilabda, félbeszakadt
A sárga mezes Budai Farkasok-Rév és a Budakalász később fogja befejezni a félbeszakadt meccset
Fotó: Budai Farkasok

A két klub abban állapodott meg, hogy nem folytatják a találkozót. Az összecsapás befejezéséről később várható döntés.

Eredmény: 
Budai Farkasok-Rév - CYEB-Budakalász 19-16 (17-12) - félbeszakadt

 

