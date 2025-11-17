Klubjuk, a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros kilencgólos hátrányból fordított és 29-28-ra legyőzte a vendég Brest Bretagne együttesét vasárnap.

Emily Vogel és Klujber Katrin kőkemény védekezésének Ferencváros-győzelem lett az eredménye

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Két ferencvárosi is az élen

A jövő szerdán rajtoló világbajnokságra készülő magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes játékosai közül Janurik egy látványos akciót hatástalanított, amikor Anna Vjahirjeva középre passzolt labdája után a levegőben érkező Méline Nocandy lövését hárította.

Csapattársa, Klujber találata lett a legszebb a forduló öt leglátványosabb gólját összegző videóban, amely hétfőn délután került ki a BL közösségi oldalára. A válogatott csapatkapitánya két másodperccel a dudaszó előtt, kilenc méterről vállalkozott arra a lövésre, amellyel együttese a mérkőzésen először megszerezte a vezetést, egyúttal a győzelmet — jelentette az MTI.

A Győr holland játékosának, Dione Housheernek az ejtése a hétvége negyedik legszebb találata lett. A címvédő és csoportját százszázalékos mérleggel vezető ETO 32-25-re győzött a norvég Storhamar vendégeként.

A hollandiai és németországi világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.