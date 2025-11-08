A Brest a B csoport egyetlen százszázalékos együtteseként várta a szombati találkozót, amelynek elején a házigazdáknál Anna Vjahirjeva kiválóan játszott, ennek ellenére az első negyedóra után döntetlen volt az állás (9-9). Négy és fél perc gólcsend után, a 19. perc végén vezetett először a Ferencváros, amely a pihenőre egygólos hátrányban vonulhatott.

A Ferencváros egy hét múlva Érden visszavághat

Forrás: Fradi.hu

Eredmény, csoportkör, 7. forduló, B csoport:

Brest Bretagne (francia) - FTC-Rail Cargo Hungaria 34-31 (15-14)

lövések/gólok: 43/34, illetve 53/31

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/1

kiállítások: 4, illetve 6 perc

A fordulás után is kiegyenlített volt a játék, a második félidő derekára viszont két-háromgólos különbség állandósult a támadásban hét a hat elleni játékra váltó Brest javára. A Ferencváros 28-24-ről egy 3-0-s periódussal felzárkózott, egyenlíteni azonban nem tudott a záró tíz perchez érve.

A Brest a hajrában is őrizte vezetését, ezzel lezárta a Ferencváros négy BL-meccsből álló győzelmi szériáját.

Vjahirjeva 11 találatával toronymagasan a találkozó legeredményesebb játékosa lett. A Ferencvárosban az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga hat lövést védett, Klujber Katrin hét gólt szerzett — számolt be az MTI.

A Ferencváros harmadik a csoportjában

A Magyar Kupa-címvédő FTC négy sikere mellett harmadszor kapott ki a csoportkörben, nyolc ponttal pillanatnyilag harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

Jövő héten vasárnap Érden találkoznak a felek.

A csoport:

Győri Audi ETO KC - Storhamar HE (norvég) 40-23 (21-11)