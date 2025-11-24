„Porckorongsérvem van. Nyolc hét pihenőt kaptam, hogy megnézzem, magától meggyógyul-e. Általában meggyógyul, most viszont nem így történt” – mondta a L'Equipe című francia sportlapnak a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes játékos. A Ferencváros kiválósága hozzátette, az injekciós kezelés sem használt.

Laura Glauser nemcsak a Ferencvárosnak, hanem a vb-re készülő francia válogatottnak is nagyon fog hiányozni

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Felidézte, október közepén az egyik mérkőzésen tett egy rossz mozdulatot, utána pedig érezte, hogy „valami elrepedt” a nyakában.

„Erős bizsergést éreztem a bal karomban, és némi fájdalmat. Akkor még nem igazán értettem, miért” – mesélte Glauser.

A Ferencváros kapusa 3-4 hónapig nem sportolhat

A műtétre szerdán kerül sor Párizsban, utána három-négy hónapig nem sportolhat, ennek ellenére még a mostani szezonban szeretne visszatérni a pályára.

Mivel a fájdalom nem akart elmúlni, tudtam, hogy idáig fog fajulni a dolog. Azt mondogattam magamnak, hogy az egészségem az első

– fűzte hozzá.

Glauser távollétében a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC játékosa, Hatadou Sako lesz a franciák első számú kapusa a szerdán kezdődő világbajnokságon – közölte az MTI.