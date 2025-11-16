Live
A Ferencváros kilencgólos hátrányból fordított és a vezetést két másodperccel a dudaszó előtt megszerezve 29-28-ra legyőzte a vendég Brest Bretagne együttesét a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, vasárnap Érden. A Fradi mellett a Győr is győzött a sorozatban.

November 8-án, szombaton Franciaországban 34-31-re kikapott ellenfelétől a Magyar Kupa címvédője. Ezúttal Érden elrontott ziccerekkel és hétméteresekkel kezdett vendéglátóként a Fradi, hátul sem volt kellően rendezett, ezt kihasználva 5-1-re lépett el a Brest. A sorait némileg rendező házigazda 6-4-re közelített, majd 12-8-nál visszaállította a különbséget a hatékonyan védekező Brest. 

Érd, 2025. szeptember 6.Klujber Katrin, a Ferencváros (b) és Mie Hojlund, a Odense HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense Handbold mérkőzésen az Érd Arénában 2025. szeptember 6-án.MTI/Hegedüs Róbert, Fradi
Klujber Katrin és a Fradi óriási küzdött a két pontért
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Tartósan nem tudott közelíteni a Fradi, 16-11-nél pedig először már öt találattal vezetett a Brest, amely stabil védekezésére, illetve támadásban jó beállójátékára és az előző találkozón 11 gólig jutó Anna Vjahirjeva villanásaira alapozva a szünet előtt tovább hizlalta a különbséget.

Hihetetlen mekkorát hajrázott a Fradi

A 36. percre kilenc találatra nőtt a különbség a két együttes között (13-22). Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga védéseinek, valamint a védekezésben gyorsabbá váló lábmunkájának köszönhetően eredményesebbé vált az FTC, és 8-1-es sorozattal 23-21-re közelített. Sőt, az 50. percben már az egyenlítésért támadhatott (24-25), és bár ez ekkor még nem sikerült, 

nyolc perccel a dudaszó előtt, 26-26-nál a remekül játszó Simon Petra vezérletével már igen.

A játékvezetők az ellene elkövetett szabálytalanság miatt az 58. percben osztották ki az első - és egyetlen - kétperces kiállítást, és bár a Ferencváros emberelőnyben hétméterest rontott, az utolsó percben a győzelemért támadhatott. Klujber Katrin góljával pedig két másodperccel a vége előtt a mérkőzésen először vezetett a Ferencváros, ez pedig két pontot ért számára.

A világbajnokságra készülő magyar válogatott kontinensbajnoki bronzérmes játékosai közül 

a meccs legjobbjának választott Simon hét, Márton Gréta és Klujber három-három góllal segítette együttesét.

Három vereség mellett az ötödik győzelmét aratta a Ferencváros, tíz pontjával harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

A november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik. 

A Győr idegenben is simán nyert

A címvédő Győr százszázalékos mérlegét megőrizve 32-25-re győzött a norvég Storhamar vendégeként, amelyet egy héttel korábban hazai pályán vert meg 40-23-ra. A keretbe visszatért - a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerettagjai közül - az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi, Fodor Csenge viszont ezúttal is kimaradt.

Győr, 2025. november 8. Kjerstin Boge Solas, a Storhamar (j) és Veronica Kristiansen, a Győr játékosa (b) a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 7. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC - Storhamar HE mérkőzésen a győri Audi Arénában 2025. november 8-án. MTI/Krizsán Csaba
A győriek továbbra is hibátlanok a BL-ben
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az elmúlt időszakban a fejbe lövése után pihentetett Szemerey kezdett az ETO kapujában, 

ám alig nyolc perc után le kellett cserélni, mert újfent eltalálták a homlokát.

 Rövid pihenő után visszatért a pályára a válogatott hálóőr, a zöld-fehérek pedig az első játékrész derekán helyenként döcögős támadójátékkal is 7-5-re vezettek. Az első félidő hajrájában viszont jelentős különbséget épített ki a címvédő, 10-8-ról a szünet előtti tíz percben nyolc találatra tudott eltávolodni.

A fordulást követően bő öt perc pergett le, amikor 21-11-nél kialakult a tízgólos különbség. A folytatásban ugyan közelíteni tudott a házigazda, a vendégek fölényes vezetésük tudatában kevésbé játszottak koncentráltan, ám sikerük így sem forgott veszélyben.

Szemerey nyolc védéssel, Emilie Hovden öt góllal járult hozzá a győzelemhez, amelynek köszönhetően a címvédő ETO továbbra is százszázalékos az idényben és nyolc forduló után vezeti BL-csoportját, két ponttal megelőzve a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató Metzet.

A Borussia Dortmund hazai pályán 36-32-re kikapott a Gloria Bistrita együttesétől, Szikora Melinda három lövést hárított az egymást követő harmadik csoportmeccsét elvesztő német együttes kapujában. 
 

  • Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 8. forduló, B csoport: 
    FTC-Rail Cargo Hungaria - Brest Bretagne (francia) 29-28 (12-18) 
    lövések/gólok: 54/29, illetve 45/28 
    gólok hétméteresből: 8/5, illetve 4/4 
    kiállítások: -, illetve 2 perc
  • A csoport:
    Storhamar HE (norvég)-Győri Audi ETO KC 25-32 (10-18)
    lövések/gólok: 45/25, illetve 49/32
    kiállítások: 6, illetve 8 perc


 

 

