November 8-án, szombaton Franciaországban 34-31-re kikapott ellenfelétől a Magyar Kupa címvédője. Ezúttal Érden elrontott ziccerekkel és hétméteresekkel kezdett vendéglátóként a Fradi, hátul sem volt kellően rendezett, ezt kihasználva 5-1-re lépett el a Brest. A sorait némileg rendező házigazda 6-4-re közelített, majd 12-8-nál visszaállította a különbséget a hatékonyan védekező Brest.

Klujber Katrin és a Fradi óriási küzdött a két pontért

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Tartósan nem tudott közelíteni a Fradi, 16-11-nél pedig először már öt találattal vezetett a Brest, amely stabil védekezésére, illetve támadásban jó beállójátékára és az előző találkozón 11 gólig jutó Anna Vjahirjeva villanásaira alapozva a szünet előtt tovább hizlalta a különbséget.

Hihetetlen mekkorát hajrázott a Fradi

A 36. percre kilenc találatra nőtt a különbség a két együttes között (13-22). Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga védéseinek, valamint a védekezésben gyorsabbá váló lábmunkájának köszönhetően eredményesebbé vált az FTC, és 8-1-es sorozattal 23-21-re közelített. Sőt, az 50. percben már az egyenlítésért támadhatott (24-25), és bár ez ekkor még nem sikerült,

nyolc perccel a dudaszó előtt, 26-26-nál a remekül játszó Simon Petra vezérletével már igen.

A játékvezetők az ellene elkövetett szabálytalanság miatt az 58. percben osztották ki az első - és egyetlen - kétperces kiállítást, és bár a Ferencváros emberelőnyben hétméterest rontott, az utolsó percben a győzelemért támadhatott. Klujber Katrin góljával pedig két másodperccel a vége előtt a mérkőzésen először vezetett a Ferencváros, ez pedig két pontot ért számára.

A világbajnokságra készülő magyar válogatott kontinensbajnoki bronzérmes játékosai közül

a meccs legjobbjának választott Simon hét, Márton Gréta és Klujber három-három góllal segítette együttesét.

Három vereség mellett az ötödik győzelmét aratta a Ferencváros, tíz pontjával harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

A november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.

A Győr idegenben is simán nyert

A címvédő Győr százszázalékos mérlegét megőrizve 32-25-re győzött a norvég Storhamar vendégeként, amelyet egy héttel korábban hazai pályán vert meg 40-23-ra. A keretbe visszatért - a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerettagjai közül - az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi, Fodor Csenge viszont ezúttal is kimaradt.