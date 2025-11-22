Live
Klujber Katrinnal, Márton Grétával és Simon Petrával szerződést hosszabbított a női kézilabda NB I-ben és Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros. A három klassziskézis hosszabbításával a Fradinál azt üzenték, szeretnék, hogy a legjobb magyar játékosok a jövőben is a zöld-fehér csapatot erősítsék.

„Nagyon örülök, hogy bejelenthetjük ennek a három játékosnak a szerződéshosszabbítását, mert mindhárman a csapat meghatározó tagjai” – idézi az MTI a Fradi honlapjának nyilatkozó szakosztály sportigazgatóját, Paál Lászlót. 

A Fradi három kulcsjátékosának maradását jelentette be
A Fradi három kulcsjátékosának maradását jelentette be
Fotó: fradi.hu

„Eltökélt célunk, hogy a legjobb magyar játékosok a Ferencvárosban játsszanak, a következő évi keretünkben is lesz nyolc hazai kézilabdázó, köztük saját nevelésű játékosok is, vagyis az irányvonal nem változik” – tette hozzá a sportigazgató.

A Fradiban maradnak a legjobb magyarok

Klujber Katrin a közelmúltban lőtte meg az 1500. gólját a zöld-fehérek színeiben, a nemzetközi mérkőzések tekintetében pedig Szucsánszki Zita mögött már második az örökranglistán. Hét éve igazolt a Népligetbe, azóta két bajnoki és négy Magyar Kupa-arannyal, illetve egy Bajnokok Ligája-ezüstéremmel gazdagodott, a Magyar Kézilabda Szövetség 2022-ben és 2024-ben is őt választotta az év női kézilabdázójának, miközben a 2023/2024-es bajnoki idény, valamint a 2024-es Európa-bajnokság gólkirálya is ő lett.

Érd, 2025. szeptember 6. Klujber Katrin, a Ferencváros (b) és Mie Hojlund, a Odense HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense Handbold mérkőzésen az Érd Arénában 2025. szeptember 6-án. MTI/Hegedüs Róbert
Klujber Katrin már legendának számít a Fradinál
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Márton Gréta az FTC-ben fogott először kézilabdát, ebben a klubban vált élvonalbeli, majd válogatott kézilabdázóvá. 2015-ben mutatkozott be az NB I-ben, azóta kétszeres magyar bajnoknak, négyszeres Magyar Kupa-győztesnek, Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek vallhatja magát.

Simon Petra az utánpótlásból felkerülve 2022-ben, a Győr elleni győztes Magyar Kupa-döntőben robbant be a felnőttmezőnybe, egy évet kölcsönben az MTK-nál töltött, 2023 nyarától pedig az élvonalbeli keret tagja. A 2023/2024-es idényben részese volt a történelmi duplázásnak, ahogyan 2025-ben a Ferencváros zsinórban negyedik Magyar Kupa-sikerének is, miközben a válogatottal bronzérmes lett a 2024-es Európa-bajnokságon. 

05 November 2023, Bavaria, Munich: Handball: International match, Germany - Hungary in the Olympic Hall in Munich. Petra Simon (l) of Hungary throws at the goal of Sarah Wachter of Germany. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Simon Petra a világ legjobb fiatal játékosa 
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Megválasztották a torna legjobb fiatal játékosának, illetve ugyanezt az elismerést a Nemzetközi – és az Európai Kézilabda Szövetségtől is megkapta. A jelenlegi idényben a bajnokságban az FTC legjobb gólszerzője, míg a BL-ben holtversenyben a harmadik.

