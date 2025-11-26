A lista legfiatalabb tagja, a Fradi 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották. Simon Petra korábban az ifjúsági és a junior kontinenstornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte már. A névsorban megtalálható az FTC beállója, a 35 éves Dragana Cvijic is, aki a közelmúltban visszatért a szerb válogatottba.

A Fradi és a magyar válogatott sztárja, Simon Petra (bal oldalon)

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Simon Petra a Fradi és a válogatott kiválósága

A legnagyobb sztárok között említik a 45 éves norvég kapust, Katrine Lundét, akinek ez lesz az utolsó világversenye, továbbá honfitársát, a 34 éves jobbátlövő Nora Mörköt, aki tíz térdműtét után is remek formában van. A lista harmadik norvég tagja a balátlövő Henny Reistad, akit 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobb játékosának választottak. Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellett a 2022-es kontinensviadalon és a 2023-as vb-n is a torna legértékesebb játékosának megszavazták, kétszer pedig gólkirály lett a Bajnokok Ligájában.

Az összeállításban szerepel még a dán balátlövő Anne Mette Hansen, a francia irányító Lena Grandveau, a BL-címvédő Győrt erősítő svéd jobbszélső Nathalie Hagman, a világbajnokság után a holland válogatottól elbúcsúzó irányító Estavana Polman, továbbá a brazil jobbszélső Alexandra Nascimento.

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Eb-bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott célja a legjobb hat közé jutás. Simon Petráék a csoportkörben csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak - egyaránt 20.30-tól - a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.