Győri Mátyás öt góllal járult hozzá a Fradi Tatabánya elleni 31-25-ös sikeréhez, ráadásul az év talán legszebb gólját is megszerezte.

A Fradi legyőzte a Tatabányát, miközben Győri Mátyás az év gólját dobta

Fotó: FTC Kézilabda/Facebook

A Fradi sztárja az év gólját lőtte?

Ami a mecseti illeti, a kezdés pillanatától remek iram és színvonal, illetve nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést. Az első félidőben egyszer sem alakult ki kétgólos különbség a csapatok között, a szünetben döntetlen volt az állás. A 36. percben volt először kettő közte - a Tatabánya vezetett 18-16-ra -, de kisvártatva elveszítette egyik kapusát, mert Székely Márton piros lapot kapott. A 42. percben már az FTC volt kétgólos előnyben, kapusai közül Győri Kristóf és Borbély Ádám is remekelt, a mezőnyjátékosok pedig végig hatékonyan védekeztek a beállókkal szemben. A fővárosiak megduplázták a különbséget, és egy 6-0-s sorozattal eldöntötték a rangadót.

Bujdosó Bendegúz nyolc, Győri Mátyás öt góllal, Győri Kristóf 13 védéssel zárt a győztes hazaiaknál. A vendégeknél Krakovszki Bence volt a legeredményesebb öt találattal. Ráadásul Győri egyik góljára még nagyon sokáig emlékezni fogunk:

Megvan az év gólja?! Győri Mátyás bámulatos mozdulattal vette be a Tatabánya kapuját

- írta az M4 Sport a videó mellé.

A Tatabánya legutóbb 2022 áprilisában tudott nyerni a Népligetben, azóta két döntetlen mellett harmadszor veszített.