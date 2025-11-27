Live
Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Ezt látnia kell!

Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

Nehéz elfelejteni. Az olimpián történt szörnyű sérülés után visszatért a válogatotthoz a Fradiban játszó norvég kézilabdázó, Vilde Ingstad. A 30 éves átlövő hosszú kihagyást követően a magyar csapatban már bizonyított, most hogy a világbajnokságon is meghatározó szereplő lenne.

A párizsi olimpián történt ijesztő pillanat mély nyomot hagyott mindenkiben, amikor a Németország elleni csoportmeccsen a Vilde Ingstad megsérült – a szó szoros értelmében összeomlott a pályán, majd kiderült, hogy elszakadt az azóta a Fradiban játszó klasszis keresztszalagja.

A Fradi-sztár, Vilde Ingstad sérülése már a múlté, a vb egyik nagy sztárja lehet
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Milyen vb-je lesz a Fradi sztárjának?

Ez az élmény még mindig trauma számomra, amivel nap mint nap meg kell küzdeni

 – mondta a játékos a Nettavisennek.

A csapatban is érezni lehetett az ijedtséget és a bizonytalanságot. A csapattársa, Stine Skogrand is megemlékezett erről:

„Nagyon nehéz volt látni, hogy Vilde megsérült ebben a helyzetben, főleg hogy kézben tartottuk a meccset." A társak szerint az eset hatással volt a csapatra, többen is aggódtak az esetleges következő sérülések miatt.

Ennek ellenére Ingstad nem hagyta el a csapatot Párizsban, és a végül aranyérmet szerző norvégokkal maradt, mentálisan is támogatva társait. 

Nem volt egyszerű eldönteni, hogy maradjak-e, de végül úgy döntöttem, mellettük maradok, és jól tettem

 – nyilatkozta.

A 14 hónapos rehabilitáció után a norvég sztár a Fradihoz igazolt, ahol már az ősszel is meghatározó játékossá vált. Csapattársa, Maren Aardahl így értékelte: „Lenyűgöző, ahogy visszajött, és újra vezér szerepben van a pályán."

A norvég válogatott előtt most egy újabb kihívás áll, a világbajnokság, ahol Ingstad is teljes erőbedobással áll majd újra harcba.

