Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, nem volt maradéktalanul elégedett azzal, hogy a világbajnokság nyitányán 26-17-es győzelmet arattak a lányok Szenegál ellen. Szerinte a védekezés jó volt, de a támadójáték darabosra sikerült. Érdekes, hogy ezt Szenegálban teljesen máshogy látták – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Simon Petráékat lendületesnek látták Szenegálban, ahol a vb-cím komoly esélyesének tartják Golovin Vlagyimir magyar válogatottját.. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A szenegáli kézilabdával is foglalkozó Wiwsport.com azzal a címmel számolt be a magyar válogatott elleni vb-meccsről, hogy Szenegál a hősies teljesítménye ellenére kapott ki kilenc góllal a nagyon lendületes magyar csapatról írt. Sőt a szenegáli lap a világbajnoki cím egyik komoly esélyesének nevezte meg a magyar válogatottat az egymás elleni meccs után.

„A kilencgólos különbség ellenére Yacine Messaoudi tanítványai egy epikus mérkőzést vívtak a világbajnoki cím egyik komoly esélyesével” – írják Szenegálban.

Hatvan éve után lehetne világbajnok Golovin Vlagyimir válogatottja

A szenegáli meglátás a magyar válogatott vb-aranyesélyét illetően azért is megdöbbentő, mert női válogatottunk eddig egyszer volt világbajnok, annak is már hatvan éve, 1965-ben. Dobogóra pedig legutóbb húsz éve álltak a vb-n a magyar lányok, amikor 2005-ben bronzérmet szereztek.

Golovin Vlagyimir csapata tavaly nagyszerű teljesítménnyel bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon, ám a vb-cím ahhoz képest is óriási dobás lenne. A B csoport második fordulójában a magyar válogatott Irán ellen folytatja szombaton, míg Szenegál Svájccal találkozik.