A magyar válogatott könnyed játékkal ütötte ki Iránt, Golovin Vlagyimir együttese 34 gólos különbséggel győzte le szerényebb képességű riválisát a női kézilabda-vb-n.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Golovin Vlagyimir nem tudott a taktikára koncentrálni

„Örülök, hogy nem sérült meg senki. Az első félidőben betartottuk amit beszétünk, egy-két hiba volt, de összességében elégedett vagyok.

Nehéz játszani, amikor ekkora a különbség a két csapat között, most inkább arra törekedtünk, hogy minél több gólt szerezzünk. Akaratlanul is nem a taktikára koncentráltunk, ilyenkor nehéz ezzel foglalkozni”

– nyilatkozta az M4 Sportnak az ellenféllel kapcsolatban a szövetségi kapitány.

A meccs legjobbjának megválasztott Albek Annát meglepte, hogy ő kapta az elismerést.

Más kultúrából érkezett ez a csapat, ez egy építkező mérkőzés volt számunkra. Meglepődtem, hogy én lettem a meccs embere, nem számítottam rá,

hiszen a csapatunkból többen is nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Azért nem edzésként fogtuk fel a meccset, hanem tétmérkőzésként, és örülök hogy jó tempót diktáltunk, illetve kipróbálhattunk különféle variációkat” – mondta a francia Metz HB jobbátlövője, aki hat gólig jutott az irániak ellen.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Szerintem tudtuk hozni, amit előzetesen megbeszéltünk, minden ellenfelünket tiszteljük, ugyanúgy becsületesen készültünk rájuk is. A jófej csapattársaimmal még könnyebbek az ilyen mérkőzések. Jó hangulatban telt a találkozó, tudtuk, hogy az első mérkőzés után kicsit több kell egyéni és csapatszinten is, de tudtuk gyakorolni, amiket szerettünk volna, és mindenki megoldotta a feladatát. Nem kell ebbe a meccsbe többet belelátni. Amit megbeszéltünk, azt megcsináltuk” – kezdte értékelését Hársfalvi Júlia, aki szerint az eredmény is megmutatta, hogy a magyar csapat nem vette félvállról az irániak elleni összecsapást.

Nem csak egy mondás, tényleg mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, de tudjuk, hogy ebben a csoportban Svájc a legerősebb ellenfelünk,

szóval beszélgettünk már olyan elemekről, amiket ellenük fel lehet használni, és próbálkoztunk is a meccsen ezeknek a gyakorlásával, szóval nem titok, hogy már most készültünk a svájciak elleni meccsre” – árulta el a Fradi kézilabdázója, aki az első világbajnokságával kapcsolatban a következőket mondta: „Nagyon jól érzem magam. Az első mérkőzés nem teljesen úgy sikerült a részemről, ahogy szerettem volna, volt bennem hiányérzet. Szeretnék még többet segíteni és hasznos tagja lenni a csapatnak. Bízom benne, hogy ez egy szép hosszú menetelés lesz”.