A kisalföldiek keretéből hiányzott - a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerettagjai közül - Fodor Csenge és az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi is. A csoportot hibátlan teljesítménnyel vezető ETO nélkülük is jól kezdett, könnyű gólokat szerezve 6-3-ra ellépett. A folytatásban is magabiztosan kézilabdázott a Győr, a szünet előtt pedig lehetővé tette, hogy szurkolói "rászámoljanak" a sérülések miatt szűk kerettel érkezett Storhamarra.

Hét meccs után is hibátlan a Győr a női kézilabda BL-ben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Megállíthatatlan a Győr a BL-ben

A második félidőben is uralta a játékot az ETO, fölényes sikeréhez egy pillanatig sem fért kétség, és végül úgy győzött 17 találatos különbséggel, hogy negyvenszer vette be vendége kapuját.

Hatadou Sako tíz védéssel, Kristine Breistöl és Tjasa Stanko egyaránt hét góllal vette ki a részét a sikerből a Győr idei utolsó hazai mérkőzésén.

Jövő hét vasárnap Norvégiában találkozik a két együttes.

Eredmény, Bajnokok Ligája csoportkör, 7. forduló, A csoport:

Győri Audi ETO KC-Storhamar HE (norvég) 40-23 (21-11)

lövések/gólok: 58/40, illetve 46/23 gólok

hétméteresből: 1/0, illetve 5/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc