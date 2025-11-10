Live
Hatalmas bejelentés. A női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győr Audi ETO KC 2029-ig szerződést hosszabbított világbajnok kapusával, Hatadou Sakóval.

A harmincéves kapus tavaly érkezett a Győrhöz, akkor 2027-ig kötelezte el magát, ezt toldották most meg további két évvel.

Hatadou Sako 2029-ig a Győrt erősíti majd
Fotó: gyorietokc.hu

Hatadou Sako marad Győrben

„Hatadou Sako a világ egyik legjobb kapusa, aki 

nemcsak a védéseivel, hanem a személyiségével és győztes mentalitásával is hatalmas értéket képvisel. Az eddig Győrben töltött majdnem másfél éve alatt rengeteget bizonyított; 

hihetetlen akaraterejével és óriási munkabírásával nagyon gyorsan a csapat kulcsfigurájává vált" - idézte a klub honlapja Fata Edina ügyvezetőt.

Az egyesület a tájékoztatásában úgy fogalmaz, Sako rövid idő alatt meghatározó tagja lett az ETO védelmének, kiemelkedő teljesítményével, fanatizmusával és győzni akarásával a szurkolók egyik legnagyobb kedvencévé vált, a nemzetközi mezőnyben is elismert játékost posztján a világ legjobbjai között tartják számon.

"Nagyon boldog vagyok, hogy tovább folytathatom az utam Győrben. Néhány évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, amit ma megélek, és ezért rendkívül hálás vagyok" – mondta Hatadou Sako a megállapodás aláírását követően. 

– Köszönöm a klubnak, a vezetőségnek és természetesen a szurkolóknak, akik ilyen gyorsan befogadtak. Hálás vagyok az edzőknek, a csapattársaimnak is, amiért nap mint nap átélhetem mindezt, és természetesen köszönöm a családomnak a rendíthetetlen támogatást, a feltétel nélküli szeretetet, mert számomra az a legnagyobb győzelem, hogy büszkék rám.

A kapus eddig 52 mérkőzésen lépett pályára a Győri Audi ETO KC-ban.
 

