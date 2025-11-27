A szegediek keretéből Magnus Röd, Jim Gottfridsson és Bánhidi Bence, a vendégektől Sandro Mestric, Luka Lovre Klarica, Igor Karacic és Damian Przytula hiányzott a csütörtöki találkozón. A zágrábi együttest immár Nenad Sostaric irányítja, az előző vezetőedző, Andrija Nikolic ugyanis a múlt héten lemondott és távozott. A két csapat kézilabda stílusához képest meglepően gyors támadások futottak a pályán az első negyedórában és sok volt a gól is. A Magyar Kupa címvédője három találattal ellépett, de egy 5-1-es sorozattal némileg váratlanul fordítottak a horvátok. Az első félidőből hátralévő tíz percben csak egy-egy gól volt a különbség, vagy döntetlen volt az állás – írja az MTI.

A Szeged nagyot hajrázott a kézilabda BL-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda BL-ben felemásan szerepeltek a magyar csapatok

A folytatásban 12 percig felváltva születtek a gólok, majd a Szeged átvette a vezetést, ráadásul ekkor kiállítások miatt hat percig emberhátrányban játszott a PPD Zagreb. Ezt azonban a házigazdák olyannyira nem tudták kihasználni, hogy a 49. percben újra az ellenfél volt előnyben. A folytatásban több mint egy percet kettős emberelőnyben töltöttek Bodó Richárdék, de ekkor még nem, csak ezt követően tudtak újra ellépni két góllal.

Ebben az időszakban a világbajnoki ezüstérmes horvát Marin Jelinic remekelt a honfitársai ellen. Csapata Tobias Thulin kulcsfontosságú védésével, és az 56. percben szerzett két találattal eldöntötte a találkozót, amit a vártnál nehezebben nyert meg. A Szeged csupán tíz lövést rontott az egész mérkőzésen.

Mario Sostaric kilenc, Marin Jelinic hat, Jérémy Toto négy góllal, Mikler Roland kettő, Tobias Thulin nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Ihar Bjaljauszki hét, Filip Glavas hat alkalommal talált be, Haris Suljevic hét védéssel zárt.

A két csapat 24. egymás elleni BL-meccsén hét zágrábi siker és három döntetlen mellett 14. alkalommal nyert a Szeged. Az öt győzelemmel és négy vereséggel álló csongrádiak egy hét múlva a BL-címvédő német SC Magdeburg vendégei lesznek.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Michael Apelgren szegedi vezetőedző úgy fogalmazott: bonyolult, néha frusztráló meccset fordítottak a saját javukra a hajrába a nagyon jól játszó horvátok ellen.

OTP Bank-Pick Szeged - PPD Zagreb (horvát) 32-26 (16-16)

lövések/gólok: 42/32, illetve 42/26

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4

kiállítások: 6, illetve 14 perc

A Veszprém nem bírta a hajrát

A hazaiak keretéből Dejan Milosavljev, Nils Lichtlein, Fabian Wiede, Leo Prantner és Lukas Herburger, a vendégektől viszont csak Bjarki Már Elísson hiányzott.