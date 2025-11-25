Janurik 2020-ban Érdről igazolt az FTC-hez, amellyel a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg. A Gloria Bistrita az előző idényben bronzérmes volt a román kézilabda-bajnokságban, jelenleg a második helyen áll és a Bajnokok Ligájában is szerepel.

Janurik Kinga a hírek szerint a román kézilabda-bajnokságba igazol

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

A Fradi a kézilabda-bajnokságban is nagy dobásra készül

Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis a világbajnokságra készülő Janurik Kinga mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darija Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijic, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a CSM Bucuresti-hez szerződnek.

A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.