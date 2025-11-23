Live
Remek siker a zárónapon, Klujber és Albek együtt is remekelni tudott. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 37-28-ra legyőzte Spanyolországot a norvégiai Strauméban zajló felkészülési torna utolsó játéknapján.

A Magyar Kézilabda Szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint a jövő szerdán kezdődő világbajnokságra készülő csapatok találkozójának nyolcadik percében a spanyolok 4-3-ra vezettek, majd egy hármas gólsorozattal fordítottak Klujber Katrinék. Egyik oldalon sem működött jól a védekezés, ezt kihasználva a Ferencváros jobbátlövője a meccs első harmadában négyszer is betalált.

Magabiztos diadalt aratott a magyar kézilabda-válogatott Fotó: MKSZ
Klubtársa, a beálló Bordás Réka igyekezett felzárkózni hozzá, és a harmadik gólját követően, a 23. percben időt kértek a spanyolok, mert Szemerey Zsófia védései után 14-10-es hátrányba kerültek, és még emberelőnyből sem tudtak eredményesek lenni.

Remek magyar kézilabdasiker

Bár Klujber pihenőt kapott, a helyére beállt Albek Anna három találattal mutatkozott be, az első félidőt pedig Faragó Lea két gólja zárta le, így a magyarok magabiztosan, 19-13-ra vezettek.

A szünet után Albek folytatta a gólgyártást, a kapuban ekkor már Szemerey helyett Janurik Kinga védte a spanyol kísérleteket, így a 37. percben már tíz gól volt a különbség.

Klujber és Albek egyszerre volt a pályán, utóbbi ekkor szélsőként szerepelt, de ebben a taktikai felállásban is eredményes volt a válogatott.

A folytatásban némi hullámvölgy következett, mindkét csapat sokat hibázott támadásban, és bár ezt követően a magyarok 13 gólra növelték előnyüket, a végén kilenccel győztek, és a torna utolsó meccse, a norvég-szerb eredményétől függetlenül a második helyen zárnak. Szemerey Zsófia négy, Janurik King nyolc védéssel vette ki részét a sikerből.

Eredmény, 3. forduló:
Magyarország – Spanyolország 37-28 (19-13)
a magyar gólszerzők: Albek, Klujber 7-7, Faragó 5, Bordás 4, Simon, Vámos, Kuczora 3-3, Hársfalvi 2, Tóvizi, Grosch, Márton 1-1

A magyar válogatott hat döntetlen és hét vereség mellett 15. alkalommal győzte le Spanyolországot.

A holland-német közös rendezésű világbajnokság csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a magyarok ellenfele a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

csütörtökön játszották:
Magyarország-Szerbia 29-25 (15-10)
Norvégia-Spanyolország 41-19 (23-6)

szombaton játszották:
Norvégia–Magyarország 33-27 (17-16)
Spanyolország-Szerbia 29-27 (13-15)

