A férfi kézilabda NB I fővárosi derbije vasárnap a 38. percben félbeszakadt, miután a csarnok melletti uszoda egyik szaunájában keletkezett füst átterjedt a sportcsarnok légterébe is, ezért a tűzoltók kiürítették a létesítményt. Személyi sérülés nem történt.

November végén pótolják a félbeszakadt kézilabdameccset

Fotó: Budai Farkasok - Rév

A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták. Hétfőn viszont kiderült, mikor pótolják a meccset. A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja szerint a Budai Farkasok és a Budakalász november 26-án 19.45 órakor csap össze a budaörsi városi sportcsarnokban.