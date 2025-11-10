Live
Kiderült, mikor pótolják a vasárnap technikai okokból félbeszakadt Budai Farkasok-Rév - CYEB-Budakalász mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben.

 

A férfi kézilabda NB I fővárosi derbije vasárnap a 38. percben félbeszakadt, miután a csarnok melletti uszoda egyik szaunájában keletkezett füst átterjedt a sportcsarnok légterébe is, ezért a tűzoltók kiürítették a létesítményt. Személyi sérülés nem történt.

November végén pótolják a félbeszakadt kézilabdameccset
Fotó: Budai Farkasok - Rév

Még novemberben pótolják a félbeszakadt kézilabdameccset

A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták. Hétfőn viszont kiderült, mikor pótolják a meccset. A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja szerint a Budai Farkasok és a Budakalász november 26-án 19.45 órakor csap össze a budaörsi városi sportcsarnokban.

 

