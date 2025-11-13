Az ünnepélyes rendezvényen a Magyar Kézilabda Szövetség a sportág három kiemelkedő sikerére emlékezett az 1965-ös, illetve a 2000-es csapatok tagjaival. Az ünnepelteket Dr. Kiss István, a Magyar Kézilabda Szövetség korábbi elnöke, egyben örökös tiszteletbeli elnöke köszöntötte – írja a szövetség hivatalos oldala.
A női kézilabda-válogatott különleges mezben szerepel majd
Az 1965-ös világbajnokság győztesei közül Ignácz Ilona, Takácsné Giba Márta és Ritterné Lengyel Erzsébet idézték föl emlékeiket, míg a 2000-ben olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok csapatok nevében Mocsai Lajos szövetségi kapitány és Kökény Beatrix csapatkapitány idézték föl a negyedszázaddal ezelőtti nagy sikereket.
Az eseményen mutatta be a női válogatott új mezét a Magyar Kézilabda Szövetség. Az év végi vb-n nemzeti együttesünk az 1965-ben világelső csapat mezére emlékező felszerelésben lép majd pályára. Az ünnepségen a holland-német közös rendezésű év végi vb-re készülő csapat képviseletében Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány mondta el várakozásait a világbajnokság előtt.
„Sok és jó minőségű munka nélkül nem lehet elverni a világot. Jönnek itt a különböző iskolák, de mi magyarok annak idején férfi és női vonalon is megvalósítottuk a világ élvonalának stratégiáját, fizikai felkészítését és pszichológiai felkészülését. Közösen, veletek! Erre nagyon büszke vagyok. Ne felejtsétek, hogy még mindig ti vagytok a zsinórmérték, akik eredményt értek el a magyar kézilabdában. Csinálják utánatok a következő generációk! Csinálják utánunk, akik most fiatalként beszállnak a ringbe!" – mondta Mocsai.
A 2000-ben elért sikerek kapcsán felidézte: az előző évben a világbajnokságon "félelmetesen jó játékkal" magabiztosan és fölényesen megnyerték minden mérkőzésüket a Norvégia elleni negyeddöntő kivételével, ezért csak az ötödik helyen végeztek. Mint mondta, már ott érződött a csapat ereje, a sydneyi ötkarikás játékok előtt mégsem tartották alkalmasnak a csapatot a legjobb négy közé jutásra.
"Úgy készültünk az olimpiára, hogy az lesz a mi versenyünk. A norvégok elleni elődöntő stratégiailag és taktikailag az egyik legerősebb női válogatott mérkőzés volt, a mai napig érdemes megnézni" – idézte fel Mocsai. Hangsúlyozta: azóta is nehéz beszélni a Dániával szemben hatgólos előnyről elveszített döntőről, az elmúlt 25 évben nem is sokszor beszéltek róla, de lassan megemésztik a történteket.
„Csalódottak voltunk, mindannyian a könnyeinkkel küszködtünk a mérkőzés után, de az idő és minden találkozás megszépíti az emlékeket. Óriási öröm azt látni, hogy a kézilabda környékén családanyaként és neves személyiségként élitek az életeteket" – közölte a volt kapitány.
Elárulta: az 1965-ben világbajnok válogatott sikerkapitánya, Török Bódog a halálos ágyán azt kérte tőle: csapataival együtt dolgozzanak olyan mértékadóan, hogy világsikert érjenek el közösen.
Ignácz Ilona, a hatvan évvel ezelőtt világbajnokságot nyert csapat tagja úgy fogalmazott, az a vb valamennyiük számára sorsdöntő volt.
„Ahogyan a további életünk alakult a világbajnokság után, akár a magánéletünkben, akár a munkánkban, a pályaválasztásunkban, az mind ott kezdődött, amikor aranyérmesek lettünk. Mindenben nagyon meghatározó pillanat volt" – mesélte.
Mint felidézte: nem esélyesként utaztak Nyugat-Németországba, szó sem volt róla, hogy világbajnokok lesznek. A végső siker titka szerinte az edző és a játékosok közötti kohézió volt.
„Most rajtunk a sor! Nagyon jó csapatunk van, ezt már bizonyítottuk a tavalyi Európa-bajnokságon. A lányok ugyanazt akarják, mint mindenki más: át akarják írni a történelmet. Tudom, hogy nem egyszerű, de mindent megteszünk, hogy a legjobb eredményt érjük el a következő vb-n, és bízunk benne, hogy valamikor egy helyett már két csillag lesz a mezeken" – mondta Golovin Vlagyimir, az Eb-bronzérmes nemzeti együttes szövetségi kapitánya.