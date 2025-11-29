Szombat este Irán folytatta világbajnoki szereplését a magyar női kézilabda-válogatott, amely a csoportkör első fordulójában 26-17-re nyert Szenegál ellen. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat sikere előzetesen is borítékolható volt, hiszen a közel-keleti együttes teljesen más szintet képvisel, mint Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

A magyar női kézilabda-válogatott tagjai az Irán elleni meccs előtt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kiütéssel maradt hibátlan a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon

A magyar válogatott keretéből ezúttal Szemerey Zsófi és Papp Nikoletta maradt ki. A két csapat korábban soha nem találkozott egymással felnőtt szinten. Nem indult jól a meccs az irániak szempontjából, ugyanis ám már az első percekben sérülés miatt elveszítették az egyébként lökés miatt két percet kapó Farahanit, akit Bordás Réka és az egyik iráni játékos ölben vitt le a pályáról.

Emellett már az elején komoly magyar fölény mutatkozott meg. Az ezúttal is különleges retro mezében, az 1965-ben világbajnok elődök pólója által ihletett fehér mezben játszó magyar válogatott 4-0-val kezdett, s ugyan az irániak szépíteni tudtak Badvi révén, de Tóvizi és Klujber találataival már ötgólra hízott az előny.

A határozott magyar védekezésre nem találta az ellenszert a közel-keleti együttes, így a 10. percben, 9-3-as hátránynál időt kért Ana Seabra, akit az iráni szövetség mindössze három hónappal a vb előtt nevezett ki szövetségi kapitánynak. Az időkérés nem igazán rázta fel az ellenfelet, ugyanis innentől gyakorlatilag percenként jöttek a magyar gólok, sőt a 14. percben Márton góljával először vezetett tízzel az Eb-bronzérmes magyar csapat (13-3).

Vámos Petra (j) és az iráni Atieh Sahszavari a női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 2. fordulójában játszott Irán - Magyarország mérkőzésen a hollandiai 's-Hertogenboschban

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ahogy Golovin Vlagyimir már a meccs előtt is jelezte, tízperces periódusokban igyekezett forgatni a játékosokat, hogy mindenki elegendő terhelést kapjon, és senki ne legyen túlterhelve a következő meccsen. A 22. percben Hársfalvi szerezte meg a 20. magyar gólt. Az iráni csapat a folytatásban kockáztatott, kapusát lehozva támadott, ezt azonban üres kapus góllal büntették a mieink (23-6). A szünetre húszgólos különbség alakult ki (27-7).

A magyar válogatott jó hangulatát jellemzi, hogy a szünetben a bemelegítés közben Janurik Kinga és Tóvizi Petra "keringőztek" egy rövidet egy ritmusos zenére.

A második játékrészben tovább nyílt az olló a két csapat között, a forgatókönyv pedig talán még a vártnál is simábban alakult, így végül a magyar válogatott 34 gólos győzelmet aratott.