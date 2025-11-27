A magyar női kéziválogatott a világbajnokság B csoportjába került, amelyben Szenegál, Irán és Svájc lesznek az ellenfelei. Golovin Vlagyimir együttese remek hangulatban várja a nyitómeccset, a csapat a torna előtt közös fotózáson vett részt.

Klujber Katrin a vb-n is a női kéziválogatott egyik legjobbja lehet

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A női kéziválogatott játékosai Szenegál ellen kezdenek a vb-n

A Magyar Kézilabda Szövetség a közösségi médiában tett közzé egy videót a közös fotózásról, amelyet a lányok szemmel láthatóan nagyon élveztek.

Ilyen egy vb előtti fotózás női válogatottunknál. Egy kis nevetésért nem megyünk a szomszédba. Hajrá, magyarok!”

– írta a megosztott poszt mellé néhány vidám hangulatjel kíséretében az MKSZ.

A női kézilabda-vb már szerdán elkezdődött, de a magyar válogatott csak csütörtök este kezdi meg szereplését, Szenegál ellen. A csoportkörben a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban szerepel a nemzeti együttes, amely a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik majd. Klujber Katrinéknak a továbbjutással minden bizonnyal nem lesz gondjuk, az igazán komoly meccsek a csoportkör után várhatnak majd a válogatottra.

