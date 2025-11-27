Szürke, esős idő és nyomasztó hangulat Hollandiában. Nagyjából ezekkel a szavakkal lehet leírni a női kéziválogatott kapcsán azt, milyen körülmények várták őket a világbajnokság egyik helyszínén. Kint tartózkodó kollégánk beszámolója szerint a „Herceg erdeje”, azaz ’s-Hertogenbosch igazán komor hangulatot áraszt, és a rendezett, nyugodt holland városban a megszokott mederben zajlik az élet. Egészen érdekes módon valamiért nyoma sincs kézilabdaláznak, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Egy, a vb-t hirdető molinó a női kéziválogatott hollandiai meccs helyszínén

Fotó: P. Fülöp Gábor

A női kéziválogatott csütörtökön Szenegállal csap össze

A játékosok számára az átmozgató szabadtéri séta nem jelenthetett ilyen időjárási körülmények között nagy élményt, sokkal inkább kellett attól tartani, hogy megfáznak ebben a nyálkás időben. Hiába azonban a sok látnivaló, a magyar csapat szerdán egy 1982-ben átadott létesítményt vett célba, mert a Maaspoortban tartották az edzésüket. Különböző források szerint 2 700, de akár 3 500 néző befogadására is alkalmas az aréna, első ránézésre azonban a kézilabda-világbajnokságra kialakított lelátók kisebb kapacitásúnak tűntek.

