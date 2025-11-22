Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kéziválogatott idei első vereségét elszenvedve 33-27-re kikapott a házigazdától a világbajnokságot megelőző norvégiai felkészülési tornán, szombaton. A két együttes legutóbb a tavalyi kontinensviadal bécsi elődöntőjében mérte össze az erejét, az a találkozó 30-22-es norvég sikert hozott, azóta a magyar válogatott valamennyi mérkőzését megnyerte. A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának felvezető anyaga alapján a rivális keretében helyet kapott a Győr jobbszélsője, Emilie Hovden és két balátlövője, Veronica Kristiansen és Kristine Breistöl, valamint a Ferencváros beállója, Vilde Ingstad. Az MKSZ közösségi oldalának híradása szerint a találkozó előtt a norvég szövetség elbúcsúztatta egyik legendás játékosát, Camilla Herremet. A 39 esztendős balszélső olimpián kétszer, világbajnokságon háromszor, Európa-bajnokságon pedig hatszor volt aranyérmes norvég válogatott tagja.

A női kéziválogatott kikapott a norvégoktól

Fotó: Kenneth McDowell / Magyar Kézilabda Szövetség

A női kéziválogatott szoros félidőt játszott a norvégokkal

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese kezdett jobban (1-4), a norvégok az első játékrész felénél érték utol ellenfelüket. A vendégek ezt követően is tartották a döntetlen körüli eredményt, sőt a szünet előtt a vezetést is visszavették, pihenőre végül a skandinávok egygólos előnyénél vonulhattak a felek. A második félidő derekán egy ötperces magyar gólcsendre alapozva eltávolodott a ritmust váltó házigazda (25-20), miközben kevésbé volt hatékony a magyar védekezés.

A hajrában sikerült faragni a még tovább duzzadt norvég előnyből, így végül a vendéglátó hat találattal kerekedett felül. A két válogatott 90. egymás elleni mérkőzésén ötven magyar siker és három döntetlen mellett összesen 37., sorozatban 12. alkalommal született norvég diadal. A felkészülési tornát vasárnap a spanyol együttes ellen zárja a magyar válogatott. A holland-német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a hollandiai Hertogenbosch-ban.

Posten Kupa, női felkészülési torna, 2. forduló: Norvégia–Magyarország 33-27 (17-16) ---------------------------------- a magyar gólszerzők: Simon 6, Tóvizi, Albek 4-4, Kuczora, Grosch 3-3, Klujber, Szmolek 2-2, Márton, Vámos, Csíkos 1-1