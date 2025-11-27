Kicsit lassan indult be a mérkőzés, amelyet a magyar női kéziválogatott kezdett jobban, 2-0-val indította a nemzeti csapat az összecsapást, amelyre érkezett utána három szenegáli gól. Aztán 3-2 után fordult a kocka, és 6-3-ra húzott el Magyarország válogatottja a 16. percben. Ekkor Szenegál időt kért, aminek sajnos meg is lett az eredménye, 6-5-re zárkóztak, sőt, meglett a 6-6 is a 18. percre. Nah, ekkor jött el a pillanat, hogy a magyar szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir is időt kérjen. Ennek is meglett a hozadéka, a 21. percre 8-6 lett ide, ebben nagy szerepe volt Falusi-Udvardinak, aki eddigre már a harmadik találatát szerezte a mérkőzésen, amelyet bővített is a 9-6-os vezetésre még eggyel. Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy a játékos élete első válogatott mérkőzésén 4/4-es mutatóval állt ekkor, elképesztő. Ezután a szenegáliak váltottak támadásban 7-6 elleni játékra, de szerencsére az első ilyen próbálkozásuk kapufával végződött, igaz, a gyors kontrából mi sem voltunk eredményesek. A három gólos különbséget tudta a csapat tartani, az utolsó két percre 10-7-es magyar vezetéssel fordultak a felek, ami végül maradt is a szünetre.

A magyar női kéziválogatott a szenegálok elleni meccs előtt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A női kéziválogatott győzelemmel mutatkozott be

A fordulás után egyből egy szenegáli góllal folytatódott a meccs, ráadásul a kapusuk is remek formát mutatott ekkor, így a 34. perc derekára már csak egy gól volt a különbség, 10-9 volt még a magyaroknak. A legjobbkor jött Hársfalvi szélről lőtt gólja, mert ezzel egyrészt 11-9 lett, másrészt még egy két perces kiállítást is kaptak az afrikaiak. Levitték a kapust, hogy egyenlő létszám mellett támadjanak, de nem jött össze a gól, sőt Klujber egész pályás találattal jelezte, ő is észrevette, hogy üres a kapu. Ezután sem adták fel a szenegáliak, ugyanaz a forgatókönyv volt, és megint Klujber lőtt gólt jó félpályáról, ezzel már 13-9 lett.

Elég kemény volt a játék, a szenegáliak nem finomkodtak, a 41. perc végén 13-10-et mutatott az eredményjelző, nem volt egy gólerős első 40 perc, az már biztos. Aztán Vámos emberelőnyben megszerezte első gólját a mérkőzésen és egyúttal a vb-n is, 14-11-re módosítva az állást a 43. percre, ami után még Szemerey is parádézott, megfogott egy hetest. Az utolsó negyedórára 16-11-gyel fordultak a felek, megnyugtató öt gólos magyar előnnyel.